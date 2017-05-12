Ажиотаж вокруг голосования по реновации грозит перегрузками системе "Активный гражданин" Городская инфраструктура Рубрики: Недвижимость

Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



"Мы просим жителей относиться с пониманием. Месяц - период очень большой, необязательно сидеть и ждать 00:00 (15 мая), есть время проголосовать", - заявил в беседе с ТАСС глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. Он отметил, что в целом с департаменте не ожидают сбоев в работе системы, однако "информационные технологии - сложный продукт, в рамках которого все предугадать сложно".



Ермолаев рассказал, что с некоторыми проблемами IT-структура Москвы столкнулась еще 2 мая, когда мэрия разместила перечень домов, включенных в голосование по программе реновации. "За несколько часов эту информацию прогрузили более полутора миллиона пользователей. Было определенное напряжение и система притормаживала, когда ажиотаж спал, система работала стабильно", - отметил собеседник агентства.



Напомним, в



Власти обещают, что участникам голосования на "Активном гражданине" будет предложена максимально надежная схема верификации их голосов. Москвичам нужно будет ввести свою фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета квартиры и свидетельства о регистрации о собственности. Последующая проверка будет идти четыре дня. Участникам голосования можно будет менять свое мнение и голосовать несколько раз. Итоги голосования будут обнародованы после 15 июня. Несмотря на заверения властей, прозрачность работы системы "Активный гражданин" уже долгое время Интернет-система "Активный гражданин" может столкнуться с серьезными перегрузками из-за наплыва голосующих по предварительному списку домов, попавших в программу реновации. Голосование стартует в полночь 15 мая и продлится ровно месяц до 15 июня. В мэрии уже сейчас начали закладывать дополнительные ресурсы и возможности для работы портала, однако гарантий его полноценной работоспособности не дают."Мы просим жителей относиться с пониманием. Месяц - период очень большой, необязательно сидеть и ждать 00:00 (15 мая), есть время проголосовать", - заявил в беседе с ТАСС глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. Он отметил, что в целом с департаменте не ожидают сбоев в работе системы, однако "информационные технологии - сложный продукт, в рамках которого все предугадать сложно".Ермолаев рассказал, что с некоторыми проблемами IT-структура Москвы столкнулась еще 2 мая, когда мэрия разместила перечень домов, включенных в голосование по программе реновации. "За несколько часов эту информацию прогрузили более полутора миллиона пользователей. Было определенное напряжение и система притормаживала, когда ажиотаж спал, система работала стабильно", - отметил собеседник агентства.Напомним, в перечень для голосования вошли 4566 домов, хотя первоначально говорилось, что под снос могут попасть около восьми тысяч зданий. Голосовать о включении дома в программу реновации имеют право собственники жилья, включая собственников долей, и наниматели квартир по договорам социального найма. Помимо голосования на портале "Активный гражданин", высказать свое мнение можно будет в центрах госуслуг "Мои документы" или на общедомовом собрании собственников жилья, причем решение последнего считается приоритетным.Власти обещают, что участникам голосования на "Активном гражданине" будет предложена максимально надежная схема верификации их голосов. Москвичам нужно будет ввести свою фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета квартиры и свидетельства о регистрации о собственности. Последующая проверка будет идти четыре дня. Участникам голосования можно будет менять свое мнение и голосовать несколько раз. Итоги голосования будут обнародованы после 15 июня. Несмотря на заверения властей, прозрачность работы системы "Активный гражданин" уже долгое время вызывает сомнения у граждан и экспертов.



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