Заповедным землям усадьбы "Архангельское" снова грозит незаконная застройка

9 апреля 2015 г. В "Архангельском" могут разрешить капитальное строительство со следующего года

На территории дворцово-паркового комплекса запланировано строительство гостиницы, ресторанов, стоянок и других зданий. Проект затрагивает подземное пространство около театра Гонзаго, участок непосредственно около дворца.