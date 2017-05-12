Заповедным землям усадьбы "Архангельское" снова грозит незаконная застройка

Подмосковные следователи проведут проверку по сообщениям СМИ о застройке территории музея-усадьбы "Архангельское" коттеджами. Об этом сообщается на сайте
Главного следственного управления СК по Московской области. Сюжет о строительстве на заповедных землях вышел 10 мая в программе "Вести"
.
В репортаже говорится, что под застройку попадает более 10 гектаров земли. В подмосковном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) утверждают, что восточную часть усадьбы незаконно заняла компания "Ленд инвест" и собирается строить там жилые дома. Рядом находится водозаборная станция "Западная", которая снабжает водой треть столицы.
В сюжете отмечается, что усадьба уже находится в плотном кольце застройки. Один жилой комплекс построен в охранной зоне с северной стороны "Архангельского". В Ильинской пойме коммерсанты незаконно огородили около 10 гектаров земли и собрались строить торговый центр. На востоке еще один забор огораживает территорию будущего жилого квартала, где, по данным активистов ВООПИиК, планируется поселить 76 тысяч человек.
Руководство "Архангельского" встретиться с местными жителями отказалось. Компания "Ленд инвест" переехала из Москвы на Кипр, с ее представителями связаться не удается. Начальник управления государственного контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Московской области Александр Соловьев сообщил телеканалу, что установку забора в охранной зоне усадьбы никто не согласовывал, и пообещал, что застройщик будет привлечен к административной ответственности. Защитники архитектуры написали обращение в прокуратуру с требованием остановить строительство.
Следственные органы проводят процессуальную проверку, в ходе которой "будет дана всесторонняя правовая оценка действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы, а также вопросам, связанным с отчуждением земель в пользу компании", говорится на сайте ГСУ СК по Московской области.
Сюжет о той же самой стройке на землях "Архангельского" выходил также в феврале
. В нем говорилось, что усадьбу посетит комиссия Минкультуры и проверит все жалобы. О результатах этой проверки ведомство не сообщало. Скандалы вокруг земель "Архангельского" тянутся с 2001 года, когда режимы охранных зон были подкорректированы так, что исторические рощи Архангельская, Захарковская и Воронцовская, где запрещалось строительство, превратились в "зону регулируемой застройки".
В 2014 году памятник вообще хотели лишить охранного статуса
ансамбля и сделать достопримечательным местом - такая формулировка разрешает застройку. Весной 2015 года появилась тревожная информация о том, что на землях "Архангельского" может появиться около 20 капитальных объектов
- автостоянки, визит-центр, рестораны, гостиница и другие. Это было прописано в архитектурно-градостроительной концепции развития территории памятника.
Также общественники несколько лет боролись со строительством дома приемов Минобороны
непосредственно на территории музея-усадьбы - это должен был быть четырехэтажный особняк с джакузи и бассейном. В 2015 году недостроенный дом приемов снесли. В том же году неожиданно сменился директор "Архангельского" Андрей Бусыгин, при котором происходили громкие скандалы вокруг застройки и аренды земель усадьбы. Его преемником стал владелец частного Музея техники Вадим Задорожный. В Минкультуры по поводу этого назначения заявляли
, что новый директор "сумеет превратить усадьбу Архангельское в русский Версаль".
В конце 2016 года Минкультуры представило проект комплексной реставрации музея-усадьбы. Руководство "Архангельского" оценило проектные работы в 634 миллиона рублей, а саму реставрацию – в 4,2 миллиарда. Финансирование музей рассчитывает получить в течение трех лет. Замдиректора комплекса Игорь Бондарь сообщал, что в 2016-2017 годах пройдут изыскательские и первоочередные противоаварийные работы, будет разработана проектная документация. В 2017-2018 годах планируется основной ремонт и реставрация, в 2019 году – ввод объектов в эксплуатацию.