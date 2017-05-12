В выходные к столице подойдет антициклон, который принесет потепление Рубрики: Погода

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По словам специалиста центра, в ночь на 13 мая в Москве будет около нуля градусов, по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в субботу переменная облачность, в столице плюс 10-12, по области 8-13 выше нуля. Ветер западный, 3-8 метров в секунду. В ночь на воскресенье синоптики обещают от нуля до плюс 2 градусов (по области от минус 2 до плюс 3), а днем до 12-14 градусов тепла. В начале следующей недели потепление продолжится, но с запада подойдет атмосферный фронт с дождями. В предстоящие два дня в Москве ожидается небольшое потепление, которой придет на смену необычно холодной погоде, установившейся в регионе. Уже в субботу количество облаков уменьшится, но небольшие осадки еще будут вероятны. В воскресенье же ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на центр погоды "Фобос".По словам специалиста центра, в ночь на 13 мая в Москве будет около нуля градусов, по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в субботу переменная облачность, в столице плюс 10-12, по области 8-13 выше нуля. Ветер западный, 3-8 метров в секунду. В ночь на воскресенье синоптики обещают от нуля до плюс 2 градусов (по области от минус 2 до плюс 3), а днем до 12-14 градусов тепла. В начале следующей недели потепление продолжится, но с запада подойдет атмосферный фронт с дождями.



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