На водителя BMW, ударившего женщину с детьми в центре Москвы, завели уголовное дело

11 мая 2017 г. Задержан водитель BMW, ударивший женщину с детьми в центре Москвы

Женщина с детьми переходила дорогу по "зебре" на Плющихе, когда мимо пронесся автомобиль и чуть не сбил одного из детей. Женщина ударила кулаком по бамперу машины, после чего водитель догнал ее, ударил и угрожал "подкараулить".