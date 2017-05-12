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На водителя BMW, ударившего женщину с детьми в центре Москвы, завели уголовное дело
12 мая 2017 г. | Время публикации 10:55 | Последние изменения 13:31
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
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Global Look Press
Водитель BMW, в центре Москвы напавший на женщину с детьми, которых до этого не пропустил на пешеходном переходе, стал фигурантом уголовного дела. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России. Задержать и допросить мужчину столичным следователям поручил лично глава СКР Александр Бастрыкин.

По версии следствия, 5 мая BMW, двигаясь по 1-му Вражскому переулку со стороны улицы Плющиха, в нарушение правил дорожного движения не уступил на "зебре" женщине и двум ее детям, которые шли в школу. От испуга женщина хлопнула ладонью по кузову. Водитель автомобиля остановил машину, догнал москвичку и нанес ей не менее двух ударов в область предплечья. По словам пострадавшей Марии Моисеевой, мужчина нецензурно выражался и угрожал "подкараулить" ее.

На своей странице в Facebook Моисеева уточнила, что уголовное дело возбуждено по статье "Побои". На очной ставке водитель BMW не извинился, отрицал факт побоев и угроз. Кроме того, выяснилось, что мужчина сам вез в автомобиле ребенка, а когда погнался за своей "обидчицей", бросил его в припаркованной машине. "То, что он не пропустил нас на пешеходном переходе, он объяснил своей спешкой. Однако такая спешка не помешала ему запарковаться и броситься за мной с детьми", – отметила Моисеева.

Адвокат задержанного заявил женщине, что на нее тоже "обязательно заведут статью". При этом следователям пришлось несколько раз прокручивать запись с камеры видеонаблюдения, чтобы разглядеть, как женщина касается крыла BMW. "Мое движение настолько легкое и быстрое, что следователи несколько раз отматывали запись, чтобы увидеть, что я действительно успела попасть ладонью по машине", – пишет Моисеева.

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