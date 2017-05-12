"Сергей Семенович переживает": мэрия Москвы заказала компромат на организаторов митинга против реновации

Мэрия заказала компромат на организаторов митинга против реновации
жилья в Москве 14 мая. Об этом сообщила на своей странице в Facebook
одна из организаторов мероприятия журналист издания Znak.com Екатерина Винокурова. "Причина - "Сергей Семенович переживает", – пишет она. Компромат на себя уже нашла в интернете модератор группы "Москвичи против сноса (против закона о реновации)" Кэри Гуггенбергер.
"Со мной связались люди, это пиарщики. Говорят, им поступил заказ от представителей мэрии на меня и других организаторов митинга 14 числа. Им сказано проверить все соцсети, все посты за все годы. Все фото, видео. Задача – найти компромат, чтобы был повод написать заявление хоть по 282 [статья 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – прим.ред.
], хоть по чему", – пишет Винокурова.
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По данным Винокуровой, писать компромат поручат "некоему депутату (муниципальному, МГД (Мосгордумы
) или ГД (Госдумы
)". Кроме того, по информации журналистки, организаторов митинга попробуют обвинить в том, что они "украли деньги на митинг". В ответ на возможные обвинения устроители мероприятия намерены опубликовать финансовый отчет с чеками. Напомним, митинг начнется в 14:00 14 мая на проспекте Академика Сахарова.Противники закона о "реновации" объяснили в видеоролике, почему идут на митинг 14 мая
10 мая издание "Йод"
опубликовало "компромат" на активную противницу сноса домов Кэри Гуггенбергер. "Многие наблюдатели давно заметили – ее не волнует реновация и снос пятиэтажек, она пытается разжечь политический протест, а не социальный", – говорится в статье. Автор утверждает, что много лет Гуггенбергер оставалась вне политики, а затем "внезапно началась странная политическая активность, подкрепляемая популистскими фразами: "Я на смерть пойду, но отсюда не собираюсь никуда ехать". Речь идет о переселении из пятиэтажки, в которой живет Кэри, но в статье это не уточняется.
Автор обращает особое внимание на иностранные корни Гуггенбергер, предполагая, что "зарубежными, скорее всего, являются и источники финансирования Кэри". "Гарантом и поручителем перед зарубежными заказчиками", по его мнению, может выступать брат активистки, живущий в США. Финансирование же, продолжает рассуждать автор, "может быть организовано через кипрскую компанию", где работает Гуггенбергер.
Составитель компромата также утверждает, что отец Кэри служил штаб-сержантом в ВВС США и умер в Москве в 1983 году. "Что делал американский военнослужащий в 1980-х гг. в Москве неизвестно", – говорится в материале. Сама активистка в Facebook
сообщает, что на фото ее "отца" в статье "совершено чужой человек".
"Еще интересней, – продолжает автор компромата, – биография человека, который, судя по всему, является дедом Кэри". Без каких-либо ссылок на источники утверждается, что Фридрих Гуггенбергер был капитаном-лейтенантом Третьего рейха и получил рыцарский орден железного креста за уничтожение 17 кораблей флота союзников. В 1943 году его подводная лодка была потоплена американской авиацией, в результате чего Гуггенбергер попал в лагерь для военнопленных в Аризоне.
Кэри Гуггенбергер отнеслась к компромату с юмором. "Мысль о том, что человек просто бесплатно спасает свою жизнь (имеется в виду осознанный выбор, как ему жить и где) даже в голову не берут", – написала она, отметив, что тронута повышенным вниманием к своей персоне. Напомним, 19 апреля на активистку напали
четверо мужчин и "и ногами били по животу и спине". Атакам подвергались и другие активные противники
программы реновации.