"Сергей Семенович переживает": мэрия Москвы заказала компромат на организаторов митинга против реновации

12 мая 2017 г. Скандал вокруг реновации повысил гражданскую активность москвичей и может повлиять на итоги выборов

По словам экспертов, москвичи, ранее не интересовавшиеся политикой, воспринимают реновацию как экспроприацию жилья. О системном протесте речь не идет, однако скандал вокруг реновации может повлиять на выборы мэра.