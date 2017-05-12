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Аномальный снегопад обрушился на Москву накануне вечером
12 мая 2017 г. | Время публикации 08:34 | Последние изменения 11:17
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
В Москве образовался снежный покров из-за аномального для мая снегопада. Однако, по словам синоптиков, он не продержится долго, так как днем температура поднимется до 8 градусов тепла.

"Снег в основном идет на северо-западе и западе Москвы, а так - осадки в виде дождя. Не исключено, что на западе Подмосковья образуется снежный покров", – цитирует сообщение РИА "Новости". Отметим, что накануне вечером снегопад наблюдался и в центре столицы.

Синоптики отметили, что подобное природное явление крайне редко встречается в месяц перед летом. Во время снегопада выпало до 15% месячной нормы осадков, а температура упала до минус одного градуса. Также было ликвидировано 17 подтоплений в разных районах города.
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