Аномальный снегопад обрушился на Москву накануне вечером Рубрики: Погода

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"Снег в основном идет на северо-западе и западе Москвы, а так - осадки в виде дождя. Не исключено, что на западе Подмосковья образуется снежный покров", – цитирует сообщение



Синоптики отметили, что подобное природное явление крайне редко встречается в месяц перед летом. Во время снегопада выпало до 15% месячной нормы осадков, а температура упала до минус одного градуса. Также было ликвидировано 17 подтоплений в разных районах города. В Москве образовался снежный покров из-за аномального для мая снегопада. Однако, по словам синоптиков, он не продержится долго, так как днем температура поднимется до 8 градусов тепла."Снег в основном идет на северо-западе и западе Москвы, а так - осадки в виде дождя. Не исключено, что на западе Подмосковья образуется снежный покров", – цитирует сообщение РИА "Новости" . Отметим, что накануне вечером снегопад наблюдался и в центре столицы.Синоптики отметили, что подобное природное явление крайне редко встречается в месяц перед летом. Во время снегопада выпало до 15% месячной нормы осадков, а температура упала до минус одного градуса. Также было ликвидировано 17 подтоплений в разных районах города.



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