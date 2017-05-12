Московских автомобилистов предупредили об ограничении парковки на 80 улицах из-за благоустройства

Доступ к платным парковкам на десятках улиц в центре и на западе Москвы может быть временно ограничен до осени в связи с благоустройством по программе "Моя улица". Об этом сообщается на сайте
ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Там напомнили, что дорожные знаки имеют приоритет над разметкой, призвали обращать внимание на зачехленные знаки и зоны, где стоянка и остановка запрещены.
Напомним, в этом году городское благоустройство затрагивает почти 90 объектов, в том числе 12 набережных, вылетные магистрали и участки возле Московского центрального кольца. В ЦОДД заявили, что вызванные реконструкцией неудобства для горожан – неизбежность, а потому москвичам следует попросту отказаться от использования личного транспорта, "чтобы не портить себе нервы"
.
Мэр Москвы Сергей Собянин извинился за разрытые улицы и пообещал, что 2017-й будет последним годом
, когда в центре города проводятся столь масштабные работы. Хотя всего за несколько дней до этого говорил, что реконструкция основных улиц исторического центра завершится в течение "двух-трех ближайших лет"
.Участки, на которых может быть ограничена парковка
:
Триумфальная площадь
Садовая-Триумфальная улица
Садовая-Каретная улица
Садовая-Самотечная улица
Самотечная площадь улица
Садовая-Сухаревская улица
Малая Сухаревская площадь
Большая Сухаревская площадь
Садовая-Спасская улица
площадь Красные Ворота
Лермонтовская площадь
Садовая-Черногрязская улица
площадь Земляной Вал
площадь Цезаря Куникова
Земляной Вал с площадью Курского вокзала
Таганская площадь
Нижняя Краснохолмская улица
Зацепский Вал с Павелецкой площадью
Валовая улица
Серпуховская площадь
Коровий Вал
Житная улица
Крымский Вал с Калужской площадью
Крымская площадь
Зубовский бульвар
Зубовская площадь
Смоленский бульвар
Смоленская-Сенная площадь
Смоленская площадь
Новинский бульвар
Новая площадь
Петровка
внутренняя четная сторона Бульварного кольца
площадь Пречистенские ворота, дом 1, строения 1, 3, 5
Краснопресненская набережная
внешняя нечетная сторона Бульварного кольца
Якиманская набережная
1-й, 2-й, 3-й Голутвинский переулки
Волхонка
Сретенка
Ростовская набережная
Смоленская набережная
Саввинская набережная
площадь Тверская Застава
Тверская улица(от Настасьинского переулка до Триумфальной площади)
1-я Тверская-Ямская улица
Москворецкая улица
Варварка
Москворецкая набережная
Китайгородский проезд
Старая площадь
Рыбный переулок
Богоявленский переулок
Большая Лубянка
Лубянская площадь
Котельническая набережная
Гончарная набережная
улица Балчуг
Лубочный переулок
Болотная улица
Фалеевский переулок
Болотная набережная (от улицы Болотная до улицы Серафимовича)
улица Каретный ряд
Пречистенка
Пречистенская набережная
Ленивка
территория стадиона Лужники (от внешней стороны ТТК до главного входа стадиона Лужники)
Мароновский переулок
1-й Бабьегородский переулок
Якиманский переулок
Славянская площадь
Трубная улица
площадь Свободной России
улица Косыгина
Менделеевская улица
Университетская площадь
улица Лебедева
улица Академика Хохлова
улица Колмогорова