Московских автомобилистов предупредили об ограничении парковки на 80 улицах из-за благоустройства

5 мая 2017 г. Московских водителей призвали смириться с отсутствием "автомобильного счастья" - его не будет никогда

В связи с ремонтом улиц скорость движения в центре Москвы, который и так был перегружен, снизилась вдвое. В Минтрансе призывают водителей "потерпеть", а независимые эксперты указывают на "ужасную реализацию" программы "Моя улица".