Активисты обеспокоились "нищетой и запустением" оранжереи московского Ботанического сада

В уникальной оранжерее Главного ботанического сада имени Цицина, расположенной неподалеку от станции метро "ВДНХ", царят нищета и запустение, которая ощущается при одном только взгляде на здание. Не лучше ситуация обстоит и внутри: краска на потолке потрескалась и кусками падает на пол, экспозиционные залы разделяют перекошенные деревянные двери, а стены покрыты ржавчиной и плесенью. По мнению активистки Юлии Каблиновой, если ситуация с финансированием оранжереи не изменится, будущим поколениям москвичей посетить ее, вероятно, уже не удастся.
В 2014 году столичное правительство подписало с Российской академией наук соглашение о совместном развитии Ботанического сада, включив его в единую парковую территорию с ВДНХ и парком "Останкино". По зданию старой оранжереи этого не скажешь. Как пишет Каблинова на своей странице в Facebook
, ситуация с этим памятником архитектуры настолько удручающая, что даже запирать двери сотрудники оранжереи вынуждены, подкладывая под двери булыжники или вставляя палки в петли.
"Стыдно, конечно, что у нас такие заведения в упадке. Могло бы государство найти средства на их надлежащее содержание и менеджеров, которые развивали бы это направление", - пишут в социальных сетях москвичи, иронизируя, что ремонта в оранжерее не было "лет так 150". Примечательно, что сами залы содержатся в очень чистом состоянии, а растения в них - здоровые и опрятные. "Похоже сотрудники оранжереи работают там не за зарплату, а действительно искренне любя то, чем занимаются", - отметила Каблинова.
Старое здание Фондовой оранжереи Ботанического сада было построено в 1948 году, но открылось для посетителей только в 1953-м. Площадь составляет порядка шести тысяч квадратных метров, пять из которых занимают растения, остальная территория - научный корпус. Теперь здание уже не соответствует потребностям Ботанического сада. Новая оранжерея, строительство которой началось еще в 1991 году, но по разным причинам продвигалось крайне медленно, до сих пор закрыта для посетителей, а когда будет открыта - неизвестно. Мэр Москвы Сергей Собянин еще в 2015 году обещал
, что "создание одной из крупнейших в мире оранжерей" завершится "в ближайшие месяцы".