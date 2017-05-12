Собянин одобрил идею отдельного законопроекта о "реновации" с гарантиями для переселенцев

Мэр Москвы Сергей Собянин обратится в правительство России с просьбой ускорить работу над поправками к законопроекту о "реновации" жилищного фонда столицы. Об этом он заявил на встрече в мэрии с представителями Общественной палаты (ОП) Москвы. Он также поддержал предложение членов ОП о подготовке отдельного городского законопроекта, где будут прописаны гарантии для переселенцев.
По словам мэра, большинство поправок к законопроекту "понятны и сформированы", передает агентство "Москва"
. "Я согласен, что их необходимо опубликовать так, чтобы не было сомнений, что задаются вопросы: "Вы рассказываете, говорите о том, что эти вопросы будут решены, но мы сегодня не видим, где они формально зафиксированы и кто их формально инициирует", – сказал мэр.
Он согласился с предложением участников встречи зафиксировать дополнительные гарантии гражданам в отдельном городском законе. В частности, Собянин предложил закрепить в нем переселение москвичей исключительно в районы проживания, право на равноценную площадь
, "более четкие" гарантии судебной защиты, "вопросы самой реновации", гарантию предоставления квартир комфорт-класса, помощь при переселении гражданам в сложной жизненной ситуации, ветеранам и инвалидам, передает ТАСС.
По словам Собянина, все эти гарантии в последующем можно будет добавить и в федеральный закон. При этом городской закон может вступить в силу только одновременно с федеральным, отметил мэр. Он также предложил прописать в городском законе норму, по которой общежития и коммуналки могут попадать в программу реновации "по общему правилу", то есть путем голосования.
"Если даже они не попали в список для голосования, они могут собраться, принять на общем собрании решение, если две трети проголосуют, такие дома можем включить в проект программы", – пояснил Собянин. По его словам, изначально большинство общежитий и коммуналок не входило
в программу, так как власти считали это "отдельным вопросом", требующим "отдельного законодательства, отдельного регулирования и так далее".
Собянин также пообещал дополнить законопроект о "реновации" нормой, которая позволит защитить горожан, купивших до переселения квартиру по ипотеке. Речь идет о переносе предмета ипотечного залога при переселении. "В проекте нового закона мы пропишем эту историю, чтобы защитить права граждан, которые сегодня имеют ипотеку, чтобы не происходило расторжение этого договора", – сказал мэр. В то же время он назвал эту проблему надуманной и заявил, что в Москве ее не существует. По старой программе сноса пятиэтажек "ни разу не возникало случаев, когда происходил разрыв ипотеки", заявил Собянин.
По итогам встречи с представителями ОП градоначальник перечислил в соцсети "ВКонтакте"
ряд "принципиальных предложений для учета в городском и федеральном законах". Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой смогут по желанию получить равноценную квартиру или денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры, говорится в записи.
Также отмечается, что в законе целесообразно установить, что ни один дом не будет включен в программу реновации против воли абсолютного большинства жителей. "На любой стадии формирования и реализации программы собственники квартир смогут провести общее собрание
и принять решение об исключении своего дома из программы реновации", – пишет мэр.
Также "закрепляются дополнительные гарантии прав жителей многоквартирных домов, включенных в программу, на судебную защиту. В частности, жителям предоставляется право обжаловать как само решение о реновации, так и равноценность предоставляемого возмещения в денежной или натуральной форме, а также равнозначность предоставляемого жилого помещения".