Собянин одобрил идею отдельного законопроекта о "реновации" с гарантиями для переселенцев

11 мая 2017 г. Собянин: жители пятиэтажек смогут выбрать равнозначное или равноценное жилье для переселения

Сергей Собянин назвал поправку о предоставлении переселенцу равнозначного или равноценного жилья весьма существенной. По его словам, это даст переселенцу дополнительные гарантии судебной защиты.