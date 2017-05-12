Скандал вокруг реновации повысил гражданскую активность москвичей и может повлиять на итоги выборов

Программа реновации повысила гражданскую активность москвичей. По мнению экспертов, о системном протесте речь не идет, однако скандал вокруг реновации может повлиять на выборы в сентябре 2017 года, пишут "Ведомости"
В воскресенье, 14 мая на проспекте Сахарова пройдет митинг москвичей против сноса пятиэтажек. Желание прийти на него в группе в Facebook выразило около 6000 человек. В группе "Москвичи против сноса", созданной IT-менеджером, жительницей Савеловского района Кэри Гуггенбергер, сейчас 22 000 участников. По ее словам, она никогда не была активистом, а "из чего состоит политика, начала понимать только после объявления о старте программы".
Жительница Марфино актриса Марина Перелешина рассказывает, что в среду в их доме прошло собрание собственников жилья, для чего пришлось разобраться со всеми юридическими тонкостями, поскольку ранее никто из жителей ни в чем подобном не участвовал. После начала истории со сносом жители ее дома решили идти самовыдвиженцами в муниципальные депутаты: "Люди, которые не ходили на митинги и голосовали за Собянина, прочитав закон, поняли, что это экспроприация жилья".
Гражданский активист Юлия Галямина считает, что реновация спровоцировала низовую активность и это может повысить явку на муниципальные выборы в сентябре этого года. Однако новые активисты плохо знают законы, "легко пугаются" и верят слухам: по их мнению, районам необходимы другие муниципальные депутаты. К оппозиции москвичи относятся настороженно, однако готовы защищать свою собственность. Столичный же мэр Сергей Собянин значительно ухудшил себе имидж, что может сказаться и на выборах мэра в 2018 году, а сам федеральный закон может бумерангом ударить по рейтингу президента в столице.
По словам социологов, в последние годы есть тренд на увеличение гражданской активности по конкретным поводам: большинство активистов выступают за диалог и за то, чтобы власть принимала их мнение в расчет, авторитет же власти как таковой довольно высок. Проблема реновации волнует москвичей "больше, чем любые политические абстракции" и заставила заинтересоваться политикой тех, кто раньше в этом замечен не был. Это может повлиять как на выборы мэра, так и на муниципальные выборы.
"Люди увидели, что тема касается непосредственно их, и обнаружили, что московская повестка дня, которую засушивали и Лужков, и Собянин, превращая ее "в новости мэра, а не новости Москвы", не менее интересная, чем федеральная. Все это стало причиной вовлечения новых людей. Но дальше развилка прежняя: будут ли выборы и политика вызывать ажиотаж и ожидание изменений или раздражение – от этого зависит, сколько такая активность продержится", - заявляет политолог Михаил Виноградов.
Напомним, недавно на закрытом семинаре Общественной палаты Москвы под названием "Активисты за снос" прозвучало предложение "отрубить руки"
всем, кто агитирует против реновации столичного жилфонда. По мнению автора этой инициативы, исполнительного директора гильдии управляющих компаний в ЖКХ Веры Москвиной, скандальность программы сноса вызвана тем, что власти "слишком заигрались в демократию". Еще раньше вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что протест против сноса "выдуман оппозицией"
, и призвала "не поддаваться на провокации" тех, кто будет недоволен новым жильем. Противники программы между тем отмечают, что среди якобы сторонников сноса очень много так называемой "золотой молодежи"
, делающей карьеру в столичном правительстве.