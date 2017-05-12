Москвичей предупредили об ограничениях движения 14 мая из-за митинга против реновации Общество Рубрики: Недвижимость

Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Как



Напомним, митинг был согласован с московскими властями еще в конце апреля. Этому предшествовала



Кроме того, в квартире депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова произошел пожар на следующий день после того, как он на заседании нижней палаты парламента проголосовал против принятия законопроекта о реновации. Депутат рассказывал, что это был именно поджог и в момент пожара в квартире находился его отец: "Огонь пошел с балкона на 7-м этаже. Возможно, разбили стекло и что-то закинули. Чудом спасся отец. Сгорели вещи, картины, обгорели иконы. Пожарные успели спасти две другие комнаты".



Еще одно нападение было совершено на администратора группы "Москвичи против сноса" в Facebook Кэри Гуггенбергер: по ее словам, на нее напали четверо мужчин и "и ногами били по животу и спине". В комментариях к записи она уточнила, что нападение произошло еще 19 апреля, и рассказывать о нем она изначально не собиралась: "Если бы не ситуация с пожаром и проколами шин, я бы так и не сказала. Просто стало понятно, что нас - много". В столичном департаменте транспорта объявили, что в воскресенье, 14 мая, в городе будет ограничено движение транспорта в связи с проведением митинга против законопроекта о реновации. Заявки на проведение акции против сноса домов подали сразу несколько муниципальных депутатов и инициативных групп жителей, чтобы чиновникам "труднее было отказать", отмечала депутат Гагаринского района Елена Русакова.Как сообщается на странице информационного центра дептранса, 14 мая будет полностью перекрыто движение на участке проспекта Академика Сахарова от пересечения с Садовой-Спасской улицей до Тургеневской площади. Ограничения будут действовать в период с 10:00 до 17:00. Водителям рекомендуется заранее продумывать пути объезда.Напомним, митинг был согласован с московскими властями еще в конце апреля. Этому предшествовала серия нападений на противников программы реновации. Так, одна из организаторов мероприятия, активистка Юлия Галямина сообщила, что кто-то порезал колеса ее автомобиля вскоре после того, как она подала заявку на проведение протестной акции.Кроме того, в квартире депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова произошел пожар на следующий день после того, как он на заседании нижней палаты парламента проголосовал против принятия законопроекта о реновации. Депутат рассказывал, что это был именно поджог и в момент пожара в квартире находился его отец: "Огонь пошел с балкона на 7-м этаже. Возможно, разбили стекло и что-то закинули. Чудом спасся отец. Сгорели вещи, картины, обгорели иконы. Пожарные успели спасти две другие комнаты".Еще одно нападение было совершено на администратора группы "Москвичи против сноса" в Facebook Кэри Гуггенбергер: по ее словам, на нее напали четверо мужчин и "и ногами били по животу и спине". В комментариях к записи она уточнила, что нападение произошло еще 19 апреля, и рассказывать о нем она изначально не собиралась: "Если бы не ситуация с пожаром и проколами шин, я бы так и не сказала. Просто стало понятно, что нас - много".



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 28 апреля 2017 г. Мэрия Москвы согласовала митинг против реновации 14 мая на проспекте Сахарова

Активисты подавали несколько заявок на разные площадки и разные дни, чтобы властям было труднее отказать. На встрече представителей мэрии с организаторами достигнута договоренность о едином митинге. 17 мая акцию по поводу реновации планируют коммунисты.

