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Выпускники столичных школ рассчитывают на зарплату в 82 тысячи рублей
12 мая 2017 г. | Время публикации 10:20 | Последние изменения 12:33
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Большинство московских старшеклассников знают, в какой сфере они будут трудиться. В ходе исследования, проведенного совместно аналитическим центром НАФИ и НИУ ВШЭ, 26% школьников сообщили, что хорошо осведомлены о возможных местах работы, а 61% имеют общее представление о том, куда смогут устроиться после окончания учебы. Никакого понятия о своей будущей работе не имеют только 13% учащихся, пишут "Известия".

В то же время школьники имеют очень слабое представление об уровне зарплаты в тех сферах, которые они выбрали. 66% респондентов заявили, что вообще ничего не знают о стартовой заработной плате молодых специалистов, 25% знают лишь приблизительно, и лишь 9% ответили, что имеют точное представление об оплате труда. По их мнению, выпускники вузов при поступлении на работу могут расчитывать на зарплату в среднем около 83 тысяч рублей. При этом большинство участников опроса (65%) считают, что на рынке труда больше всего востребованы специалисты с высшим образованием. 20% заявили, что среднее специальное образование дает в этом смысле больше преимуществ.

В ходе опроса старшеклассники также поделились своим видением предпринимательской деятельности. Для открытия собственного дела, по их мнению, нужны в первую очередь деньги (66%) и связи (31%). Опыт и специальное образование назвали необходимым условием по 19% респондентов, личные качества - 17%. Оригинальная бизнес-идея является залогом успеха предпринимательской деятельности по мнению 8% школьников, веру в успех назвали 7%. По словам экспертов, в данном случае речь идет не о выборе профессии, а о выборе учебного заведения и специальности, поскольку впоследствии многие идут работать не по своей специальности. Зарплатные же ожидания московских школьников, по мнению, эксперта, не так уж далеки от реальности: даже по одной и той же специальности и позиции зарплата в разных компаниях может отличаться в разы.

Директор столичного Центра образования номер 548 "Царицыно" Ефим Рачевский отметил, что доля тех, кто имеет представление о вариантах будущего трудоустройства, ощутимо выросла за последние годы. К примеру, в конце 1990-х большинство выпускников не знали, в какой профессии будут реализовываться. Смутные представления столичных выпускников об уровне зарплат в их профессии эксперт объяснил просто: специалисты, которые занимаются со школьниками профориентацией, не ставят во главу угла тему заработной платы.

При этом предпочтения школьников в выборе профессии сильно изменились. Если 5–6 лет назад многие выпускники хотели идти на управленческие специальности, чтобы стать чиновниками, то сейчас таких стало в четыре раза меньше. Восемь лет назад связывали свое будущее с инженерными специальностями, естествознанием и математикой 20–26% старшеклассников, а сегодня - почти 50%.

В начале года в мэрии заявили, что в столице наблюдается небольшой рост зарплат. По приведенной статистике, больше всего зарплата росла у тех, кто занимался научными исследованиями и разработками, в сферах вычислительной техники и IT, транспорта и связи, на обрабатывающих производствах, на производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Стабильно растут зарплаты учителей и врачей – у первых в минувшем году оклад повысился до 76,5 тысячи рублей, у вторых – до 86 тысяч.

В то же время в прошлом году Москва и Московская область оказались лидерами по числу соискателей, которые пессимистично смотрят на ситуацию на рынке труда. Согласно опросу, в столичном регионе больше тех, кто чувствует угрозу увольнения, испытывает сложности с поиском работы, готов снизить зарплатные ожидания и не уверен, что в ближайшем будущем найдет хорошую работу. Кроме того, стала выше конкуренция среди соискателей, но многие не привыкли бороться за работу, и "зачастую с очень сильными конкурентами".
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