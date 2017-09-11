Власти Москвы запланировали на будущее благоустройство всех улиц в пределах Бульварного и Садового колец

25 апреля 2017 г. Вслед за центральными улицами "вечное" благоустройство доберется до районов Москвы

Столичный мэр заявил, что реконструкция центральных улиц завершится в течение двух-трех лет. Затем начнется обустройство небольших улиц и переулков. В целом же, по словам Собянина, благоустройство города – это "постоянный процесс улучшений".