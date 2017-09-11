Студенты и мигранты "разбирают" арендуемые квартиры Рубрики: Недвижимость

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На столичном рынке аренды жилья наблюдается традиционный ажиотаж, причиной которого стало окончание летних отпусков трудовых мигрантов и появление в столичных вузах первокурсников из регионов. При этом августовский спрос в два раза превысил результаты июля. Как отметила директор "МИЭЛЬ-Аренда" Мария Жукова, предыдущий подобный всплеск активности был зафиксирован летом 2012 года, когда спрос в августе вырос на 129% по сравнению с июлем (нынешние показатели составляют "всего" 111%).



По оценке ЦИАН, в радиусе километра от девяти лучших вузов Москвы (МГУ, МФТИ, Высшая школа экономики, МИФИ, МГТУ имени Баумана, Российская академия народного хозяйства, Финансовый университет, Московский институт стали и сплавов, Российский университет нефти и газа имени Губкина) расположено около 10% всего объема квартир на арендном рынке столицы. Сами студенты активно снимают



Люди, приезжающие на заработки, напротив, отдают предпочтение дешевому жилью у МКАД вблизи станций метрополитена. Чаще всего их интересуют съемные комнаты и квартиры на востоке, юго-востоке и юге Москвы в районах старой застройки, которые отличаются демократичными ценами. По оценке риелторов, в августе больше всего квартир экономкласса предлагалось потенциальным арендаторам в ВАО (19,78%) и ЮЗАО (14,8%), меньше всего - на северо-западе столицы (6,01%).



В то время как за последние четыре года цены на аренду довольно существенно снизились, за год ставки на двух- и трехкомнатные квартиры выросли на 1%, а на однокомнатные - на 1,7%. В итоге среднерыночная ставка аренды столичной "однушки" сегодня составляет 29 850 рублей, "двушки" - 37 тысяч рублей, "трешки" - 45 700 рублей. Между тем о высокой доходности говорить не приходится: многих устраивает отсутствие простоя квартиры и потери денег. А популярность лотов



На столичном рынке аренды жилья наблюдается ажиотаж, причиной которого стало окончание летних отпусков мигрантов и появление в столичных вузах первокурсников из регионов. Среди студентов особой популярностью пользуются квартиры вблизи вузов, а сезонные работники предпочитают селиться вблизи МКАД. О нынешних тенденциях на рынке недвижимости пишет "Московский комсомолец" На столичном рынке аренды жилья наблюдается традиционный ажиотаж, причиной которого стало окончание летних отпусков трудовых мигрантов и появление в столичных вузах первокурсников из регионов. При этом августовский спрос в два раза превысил результаты июля. Как отметила директор "МИЭЛЬ-Аренда" Мария Жукова, предыдущий подобный всплеск активности был зафиксирован летом 2012 года, когда спрос в августе вырос на 129% по сравнению с июлем (нынешние показатели составляют "всего" 111%).По оценке ЦИАН, в радиусе километра от девяти лучших вузов Москвы (МГУ, МФТИ, Высшая школа экономики, МИФИ, МГТУ имени Баумана, Российская академия народного хозяйства, Финансовый университет, Московский институт стали и сплавов, Российский университет нефти и газа имени Губкина) расположено около 10% всего объема квартир на арендном рынке столицы. Сами студенты активно снимают в складчину трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры, предпочитая качественное жилье, расположенное недалеко от вуза.Люди, приезжающие на заработки, напротив, отдают предпочтение дешевому жилью у МКАД вблизи станций метрополитена. Чаще всего их интересуют съемные комнаты и квартиры на востоке, юго-востоке и юге Москвы в районах старой застройки, которые отличаются демократичными ценами. По оценке риелторов, в августе больше всего квартир экономкласса предлагалось потенциальным арендаторам в ВАО (19,78%) и ЮЗАО (14,8%), меньше всего - на северо-западе столицы (6,01%).В то время как за последние четыре года цены на аренду довольно существенно снизились, за год ставки на двух- и трехкомнатные квартиры выросли на 1%, а на однокомнатные - на 1,7%. В итоге среднерыночная ставка аренды столичной "однушки" сегодня составляет 29 850 рублей, "двушки" - 37 тысяч рублей, "трешки" - 45 700 рублей. Между тем о высокой доходности говорить не приходится: многих устраивает отсутствие простоя квартиры и потери денег. А популярность лотов в хрущевках с начала 2017 года снизилась в 3 раза, и сдать их не получается даже со скидкой: многие опасаются сноса дома в ходе реновации и не хотят рисковать. Как считают аналитики, до конца года арендные ставки на съемное жилье будут понемногу расти, чему будут способствовать инфляция, ослабление курса рубля и рост налогов на имущество граждан.



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Объем предложения хрущевок на рынке недвижимости упал в три раза, а цены выросли из-за необъективной оценки: предложение аренды также снизилось. Это жилье вернется на рынок, когда будут известны точные сроки расселения. 5 августа 2011 г. Москвичи снимают жилье вскладчину и устраивают элитные коммуналки

