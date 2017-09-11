Оппозиция намерена объединить независимых муниципальных депутатов, выигравших выборы в Москве

11 сентября 2017 г. Гудков и Митрохин будут баллотироваться в мэры Москвы, попытавшись договориться между собой

По мнению Дмитрия Гудкова, у него получится договориться с Сергеем Митрохиным пойти на выборы "единой командой". Но тот ранее заявлял, что сам собирается бороться за пост мэра, и выражал уверенность, что именно он будет представлять "Яблоко".