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Активистов, снимавших нарушения машин ФСО, задержали под предлогом борьбы с ворами зеркал
12 сентября 2017 г. | Время публикации 17:10 | Последние изменения 17:24
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
В Москве задержали автоактивистов проекта "Движение" Андрея Орла и Антона Ядрова, которые делали съемку у гаража особого назначения. Как сообщил "Медиазоне" координатор проекта Андрей Филин, инцидент произошел на Большом Каменном мосту со стороны улицы Серафимовича. "Там находится гараж особого назначения, машины там паркуются непростые, с мигалками фэсэошными", - объяснил он.

Активисты устроили рейд из-за парковки на тротуаре: водители, которые работают в гараже, паркуются на тротуаре, снимают номера, и "их никто не трогает". После того как активисты начали снимать машины и задавать вопросы водителям, в их адрес стали поступать угрозы, в том числе от вооруженного охранника этого гаража. Позвонив в ГИБДД, активисты сообщили о нарушении. Через какое-то время приехал эвакуатор и стал забирать одну из машин. Тогда же на место приехал полицейский наряд из ОВД "Китай-город" и еще один - из ОВД "Якиманка". В итоге активистов увезли в ОВД "Якиманка", обвинив в том, что они снимают режимный объект.

Впоследствии стало известно, что задержанных отпустили, составив протокол доставления. Как сообщил "ОВД-Инфо" Андрей Орел, в документе было указано, что активистов задержали в рамках спецоперации по поимке лиц, ворующих зеркала с автомобилей.

Это не первый скандал с участием активистов "Движения". В июле этого года им удалось привлечь к ответственности полицейского, который пытался припарковаться возле ОВД с нарушением правил, а затем сбил пешехода, закрылся в автомобиле и заявил, что ситуацию спровоцировали общественники, снявшие его на видео. Сотрудники ГИБДД выписали водителю два штрафа, однако в правоохранительных органах заявили, что полицейский не сбивал человека.

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