Активистов, снимавших нарушения машин ФСО, задержали под предлогом борьбы с ворами зеркал

19 июля 2017 г. Активисты помогли оштрафовать полицейского на Mercedes, который сбил пешехода

Полицейский пытался припарковаться с нарушением возле ОВД, а затем сбил пешехода и заявил, что ситуацию спровоцировали. Водителю выписали два штрафа, однако в полиции заявили, что пешехода никто не сбивал.