"Боевое крещение": избранные депутаты Гагаринского района Москвы остановили незаконную установку сотовой вышки во дворе Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Елена Русакова / Facebook



Трансляция шла на странице



Муниципальные депутаты вызвали на Молодежную инспектора ОАТИ и полицию. Инспектор признал, что ордер выдан совсем на другие работы, но ничего не предпринял. Полицейские, по словам депутатов, тоже бездействовали. На месте находились сотрудники некого ЧОП без бейджей и знаков отличия. Между ними и депутатами произошли столкновения, в результате депутат Григорий Толкачев был госпитализирован с подозрением на перелом ребра. Русковой тоже понадобилась помощь врачей из-за скачка давления.



Прибывший замглавы управы распорядился убрать забор и охранников, прекратить работы и увезти оборудование. При этом он грубо потребовал, чтобы его не снимали на камеру, и отказался давать комментарии без официального запроса через пресс-службу. Уже после того, как работы фактически были свернуты, на Молодежную приехали сотрудники Росгвардии и ОМОНа, а также съемочные группы некоторых телеканалов.



Команда избранных муниципальных депутатов Гагаринского района Москвы во главе с Еленой Русаковой остановили обустройство незаконной сотовой вышки на придомовой территории на Молодежной улице, 4. Депутаты добивались прекращения работ с самого утра, но только вечером, после стычек горожан и народных избранников с охранниками, рабочие начали демонтировать забор и другие конструкции.Трансляция шла на странице "Московский активист" в Facebook, видео также выложила на своей странице Русакова. Заказчиком работ выступает группа компаний "Русские башни". Информационный щит гласит, что на этом месте проводится "ремонт инженерных коммуникаций и сооружений". Ордер ОАТИ тоже выдан только на этот тип работ. Однако на деле вышка представляет собой капитальную конструкцию с трехметровым фундаментом и бетонным основанием.Муниципальные депутаты вызвали на Молодежную инспектора ОАТИ и полицию. Инспектор признал, что ордер выдан совсем на другие работы, но ничего не предпринял. Полицейские, по словам депутатов, тоже бездействовали. На месте находились сотрудники некого ЧОП без бейджей и знаков отличия. Между ними и депутатами произошли столкновения, в результате депутат Григорий Толкачев был госпитализирован с подозрением на перелом ребра. Русковой тоже понадобилась помощь врачей из-за скачка давления.Прибывший замглавы управы распорядился убрать забор и охранников, прекратить работы и увезти оборудование. При этом он грубо потребовал, чтобы его не снимали на камеру, и отказался давать комментарии без официального запроса через пресс-службу. Уже после того, как работы фактически были свернуты, на Молодежную приехали сотрудники Росгвардии и ОМОНа, а также съемочные группы некоторых телеканалов.



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