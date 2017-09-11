В ЦОДД пообещали не допустить коллапса во время ЧМ-2018

27 июня 2017 г. СМИ: сборные Германии и Англии отказались базироваться в Москве на ЧМ-2018 из-за пробок

По данным международного спортивного портала, англичан и немцев не устроила дорожная ситуация в Москве. Сборная Англии уже пострадала от пробок во время ЧМ в Бразилии и не хочет повторения ситуации. А бундестим привлек Сочи.