С дома в центре столицы исчез памятный знак Борису Немцову, установленный жильцами

7 сентября 2017 г. На стене дома, где жил Борис Немцов, установили памятную доску

Доску на стене дома, где жил политик, установили по инициативе местных жителей, среди которых был проведен опрос. В департаменте культурного наследия заявили, что доска является самостроем и может быть демонтирована.