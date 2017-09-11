NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
сентября
pda
Поиск
Архив

"Аллею правителей" в центре Москвы дополнят бюстами всех советских вождей, включая Сталина
12 сентября 2017 г. | Время публикации 16:33
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Министерство образования и науки Российской Федерации
Бюсты всех руководителей СССР и первого президента России появятся на "Аллее правителей" в Петроверигском переулке в центре Москвы. Об этом сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов. На аллее добавится восемь новых бюстов: Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

Памятник Ленину будет первым, установленным в послесоветский период, отметил Кононов. Автором скульптур стал президент Российской академии художеств Зураб Церетели, воплотивший образы других правителей страны на аллее. В РВИО не исключили, что установка бюстов советских лидеров может вызвать критику. "Мы предвидим, что либеральные СМИ нас будут критиковать за бюсты Ленина и Сталина - их в последние десятилетия нигде не открывали, а консервативные силы будут критиковать, возможно, нас за бюсты Горбачеву и Ельцину. А мы работаем ради сохранения истории и не стремимся угодить кому бы то ни было", - цитирует Кононова "Интерфакс".

Научный директор РВИО Михаил Мягков со своей стороны заявил, что задача "Аллеи правителей" - "нести образовательную функцию". По его мнению, возле бюстов можно проводить открытые уроки для школьников и кадетских классов. "Мы не стремимся угодить какой-то сиюминутной конъюнктуре. Мы делаем свое дело и считаем, что оно полезное для нашего поколения и подрастающего поколения, которое только вступает в жизнь", - заявил Мягков. В церемонии открытия новых бюстов, помимо автора, примут участие министр культуры, председатель РВИО Владимир Мединский и вдова первого президента России Наина Ельцина.

Напомним, "Аллея правителей" открылась в мае 2017 года в сквере у Музея военной формы одежды. На ней установлены бюсты 33 государственных деятелей - от Рюрика до главы Временного правительства Александра Керенского. Некоторых правителей создатели аллеи решили не увековечивать без объяснения причин. Среди них киевские князья Олег, Игорь и Святослав, первый удельный князь Московский Даниил Александрович, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Екатерина I.

Блогеры заметили, что многие бюсты не только не соответствуют сохранившимся историческим изображениям, но и попросту являются двойниками друг друга. Так, Иван III внешне отличается от отца Василия II только одеждой, то же самое можно сказать об изображениях Михаила Федоровича Романова и Бориса Годунова. Небрежно оформлены и подписи: имена Елизаветы и Екатерины не вместились полностью, поэтому окончания очутились на другом ребре постамента. А имя Грозного читается на постаменте как NOAHЪ.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Блогеры высмеяли московскую "Аллею правителей", обнаружив на ней царей-"близнецов"
29 мая 2017 г.
Блогеры высмеяли московскую "Аллею правителей", обнаружив на ней царей-"близнецов"
Часть скульптур в аллее фактически представлены двойниками: изображение Ивана III и его отца Василия II почти неотличимы друг от друга, как и изображения Михаила Романова и Бориса Годунова. Их уже сравнили с "типовым Ильичом".
26 мая 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.09.2017   21:02
3
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 12 сентября 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>