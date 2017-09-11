"Аллею правителей" в центре Москвы дополнят бюстами всех советских вождей, включая Сталина Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Министерство образования и науки Российской Федерации



Памятник Ленину будет первым, установленным в послесоветский период, отметил Кононов. Автором скульптур стал президент Российской академии художеств Зураб Церетели, воплотивший образы других правителей страны на аллее. В РВИО не исключили, что установка бюстов советских лидеров может вызвать критику. "Мы предвидим, что либеральные СМИ нас будут критиковать за бюсты Ленина и Сталина - их в последние десятилетия нигде не открывали, а консервативные силы будут критиковать, возможно, нас за бюсты Горбачеву и Ельцину. А мы работаем ради сохранения истории и не стремимся угодить кому бы то ни было", - цитирует Кононова



Научный директор РВИО Михаил Мягков со своей стороны заявил, что задача "Аллеи правителей" - "нести образовательную функцию". По его мнению, возле бюстов можно проводить открытые уроки для школьников и кадетских классов. "Мы не стремимся угодить какой-то сиюминутной конъюнктуре. Мы делаем свое дело и считаем, что оно полезное для нашего поколения и подрастающего поколения, которое только вступает в жизнь", - заявил Мягков. В церемонии открытия новых бюстов, помимо автора, примут участие министр культуры, председатель РВИО Владимир Мединский и вдова первого президента России Наина Ельцина.



Напомним, "Аллея правителей" открылась в мае 2017 года в сквере у Музея военной формы одежды. На ней установлены бюсты 33 государственных деятелей - от Рюрика до главы Временного правительства Александра Керенского. Некоторых правителей создатели аллеи



Блогеры заметили, что многие бюсты не только не соответствуют сохранившимся историческим изображениям, но и попросту являются двойниками друг друга. Так, Иван III внешне отличается от отца Василия II только одеждой, то же самое можно сказать об изображениях Михаила Федоровича Романова и Бориса Годунова. Небрежно оформлены и подписи: имена Елизаветы и Екатерины не вместились полностью, поэтому окончания очутились на другом ребре постамента. А имя Грозного читается на постаменте как NOAHЪ.



Бюсты всех руководителей СССР и первого президента России появятся на "Аллее правителей" в Петроверигском переулке в центре Москвы. Об этом сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов. На аллее добавится восемь новых бюстов: Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.Памятник Ленину будет первым, установленным в послесоветский период, отметил Кононов. Автором скульптур стал президент Российской академии художеств Зураб Церетели, воплотивший образы других правителей страны на аллее. В РВИО не исключили, что установка бюстов советских лидеров может вызвать критику. "Мы предвидим, что либеральные СМИ нас будут критиковать за бюсты Ленина и Сталина - их в последние десятилетия нигде не открывали, а консервативные силы будут критиковать, возможно, нас за бюсты Горбачеву и Ельцину. А мы работаем ради сохранения истории и не стремимся угодить кому бы то ни было", - цитирует Кононова "Интерфакс" Научный директор РВИО Михаил Мягков со своей стороны заявил, что задача "Аллеи правителей" - "нести образовательную функцию". По его мнению, возле бюстов можно проводить открытые уроки для школьников и кадетских классов. "Мы не стремимся угодить какой-то сиюминутной конъюнктуре. Мы делаем свое дело и считаем, что оно полезное для нашего поколения и подрастающего поколения, которое только вступает в жизнь", - заявил Мягков. В церемонии открытия новых бюстов, помимо автора, примут участие министр культуры, председатель РВИО Владимир Мединский и вдова первого президента России Наина Ельцина.Напомним, "Аллея правителей" открылась в мае 2017 года в сквере у Музея военной формы одежды. На ней установлены бюсты 33 государственных деятелей - от Рюрика до главы Временного правительства Александра Керенского. Некоторых правителей создатели аллеи решили не увековечивать без объяснения причин. Среди них киевские князья Олег, Игорь и Святослав, первый удельный князь Московский Даниил Александрович, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, Екатерина I.Блогеры заметили, что многие бюсты не только не соответствуют сохранившимся историческим изображениям, но и попросту являются двойниками друг друга. Так, Иван III внешне отличается от отца Василия II только одеждой, то же самое можно сказать об изображениях Михаила Федоровича Романова и Бориса Годунова. Небрежно оформлены и подписи: имена Елизаветы и Екатерины не вместились полностью, поэтому окончания очутились на другом ребре постамента. А имя Грозного читается на постаменте как NOAHЪ.



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