Парк "Зарядье" стал мишенью вандалов в первый день открытия для горожан

9 сентября 2017 г. Путин и Собянин открыли парк "Зарядье", на строительство которого ушло 14 миллиардов рублей

Первоначально, в 2013 году, в адресно-инвестиционной программе Москвы на 2014–2016 годы было указано, что государство потратит на "Зарядье" 5,08 млрд руб. К ноябрю 2014 года смета выросла до 12,8 млрд руб., что власти объяснили необходимостью строительства коммуникаций.