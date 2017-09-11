Более 80% москвичей знали о предстоящих муниципальных выборах, утверждают власти

11 сентября 2017 г. Глава Мосгоризбиркома назвал условие своей отставки и не дал шанса оппозиции пройти муниципальный фильтр на выборах мэра

В ЛДПР и "Яблоке" потребовали отставки главы МГИК Валентина Горбунова за провал явки на муниципальных выборах в Москве. Он ответил, что уйдет только если критиковавший его лидер либерал-демократов Жириновский сдаст мандат.