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Более 80% москвичей знали о предстоящих муниципальных выборах, утверждают власти
12 сентября 2017 г. | Время публикации 09:47 | Последние изменения 11:39
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Более 80% избирателей Москвы "были проинформированы" о предстоящих 10 сентября выборах муниципальных депутатов. Об этом говорится в результатах опроса Центра политических технологий, поступившем в ТАСС.

"82% москвичей ответили утвердительно на вопрос, знали ли они заранее о том, что 10 сентября в городе состоятся такие выборы. Среди пользователей интернета этот показатель составил 83%, непользователей - 77%", - сказано в сообщении. При этом на вопрос, приняли ли они сами участие в голосовании, утвердительно ответили только 25% респондентов.

Эксперты Центра объяснили превышение положительных ответов тем, что люди чаще сообщают о "социально одобряемом" поведении, даже если они не делали того, о чем говорят. Также на ответы могло повлиять широкое обсуждение выборов, что "заставило" опрашиваемых пожалеть о неучастии в голосовании.

Напомним, явка на муниципальных выборах, прошедших в столице 10 сентября, составила 14,82%, в связи с чем партия "Яблоко" потребовала отправить в отставку председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова за "сознательное снижение явки". "Политическую ответственность за сознательное снижение явки несет мэр Москвы Сергей Собянин, а организационную - председатель МГИК", - отметил заместитель председателя партии Николай Рыбаков. На крайне низкую явку также обратили внимание президент России Владимир Путин и глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Горбунов, в свою очередь, сообщил, что москвичам было разослано 2,5 миллиона SMS с приглашением на выборы. При этом в столице проживают 11 миллионов человек. Глава Мосгоризбиркома также предположил, что многие могли не получить сообщение из-за того, что телефоны оформлены "на детей". А какие-либо жалобы по поводу выборов, требующие рассмотрения, в Мосгоризбирком не поступали.
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