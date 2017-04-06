Власти изъяли дом у жителей Люберец под ложным предлогом о государственных нуждах

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел
никаких признаков заботы об "общественных интересах" со стороны российских властей, когда последние в 2003 году изымали дом у двух жителей подмосковных Люберец - Татьяны Волчковой и Бориса Миронова. Чиновники, отнимая у людей жилье, объясняли, что это делается для "улучшения архитектурного облика" города. На деле земля под домом досталась частной компании, которая возвела там 17-этажку.
ЕСПЧ постановил, что дом заявителей не был ветхим и аварийным, а доказательств нехватки жилой недвижимости в этом районе или создания за счет проекта нового социального или доступного жилья власти не предоставили, цитирует решение суда "Коммерсант"
. При этом альтернативные места для новой застройки властями даже не обсуждались и не рассматривались, а одними лишь "эстетическими решениями" изъятие дома не может быть оправдано. Кроме того, объективно оценить позитивный вклад гигантской новостройки во внешний вид Люберец не представляется возможным, считают в Страсбурге.
Волчкова и Миронов также жаловались и на "смехотворный" размер компенсации: по их мнению, полученные ими 115 тысяч долларов и право социального найма двух квартир общей площадью 100 квадратных метров не являются равноценным возмещением, поскольку оценка недвижимости властями не учитывала коммерческую привлекательность участка рядом с будущей станцией метро, а также снижение качества жизни при переезде в социальное жилье.
Пока заявителям присуждено по 3 тысячи евро компенсации морального вреда и 100 евро судебных издержек. По остальной сумме возмещения ущерба ЕСПЧ предложил сторонам договориться самостоятельно в течение трех месяцев. В Минюсте РФ изданию заявили, что пока ничего обсуждать с заявителями иска не намерены, а решение примут с учетом "мнения компетентных органов госвласти, в том числе Генпрокуратуры и национальных судебных инстанций".
Отметим, что законопроект
по регулированию вопросов сноса пятиэтажек в Москве, в случае принятия, также позволит столичным властям принудительно выселять жильцов
. Если владелец квартиры будет отказываться подписывать договор о переходе права собственности на свое имущество в течение 60 дней с момента направления предложения, то право собственности у него могут изъять в судебном порядке. Подобная практика в Сочи (при подготовке к Олимпиаде) привела к многочисленным спорам, причем Конституционный суд повально отклонял жалобы местных жителей.