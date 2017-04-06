]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
13
апреля
pda
Поиск
Архив

Власти изъяли дом у жителей Люберец под ложным предлогом о государственных нуждах
13 апреля 2017 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 11:30
Рубрики: Недвижимость, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел никаких признаков заботы об "общественных интересах" со стороны российских властей, когда последние в 2003 году изымали дом у двух жителей подмосковных Люберец - Татьяны Волчковой и Бориса Миронова. Чиновники, отнимая у людей жилье, объясняли, что это делается для "улучшения архитектурного облика" города. На деле земля под домом досталась частной компании, которая возвела там 17-этажку.

ЕСПЧ постановил, что дом заявителей не был ветхим и аварийным, а доказательств нехватки жилой недвижимости в этом районе или создания за счет проекта нового социального или доступного жилья власти не предоставили, цитирует решение суда "Коммерсант". При этом альтернативные места для новой застройки властями даже не обсуждались и не рассматривались, а одними лишь "эстетическими решениями" изъятие дома не может быть оправдано. Кроме того, объективно оценить позитивный вклад гигантской новостройки во внешний вид Люберец не представляется возможным, считают в Страсбурге.

Волчкова и Миронов также жаловались и на "смехотворный" размер компенсации: по их мнению, полученные ими 115 тысяч долларов и право социального найма двух квартир общей площадью 100 квадратных метров не являются равноценным возмещением, поскольку оценка недвижимости властями не учитывала коммерческую привлекательность участка рядом с будущей станцией метро, а также снижение качества жизни при переезде в социальное жилье.

Пока заявителям присуждено по 3 тысячи евро компенсации морального вреда и 100 евро судебных издержек. По остальной сумме возмещения ущерба ЕСПЧ предложил сторонам договориться самостоятельно в течение трех месяцев. В Минюсте РФ изданию заявили, что пока ничего обсуждать с заявителями иска не намерены, а решение примут с учетом "мнения компетентных органов госвласти, в том числе Генпрокуратуры и национальных судебных инстанций".

Отметим, что законопроект по регулированию вопросов сноса пятиэтажек в Москве, в случае принятия, также позволит столичным властям принудительно выселять жильцов. Если владелец квартиры будет отказываться подписывать договор о переходе права собственности на свое имущество в течение 60 дней с момента направления предложения, то право собственности у него могут изъять в судебном порядке. Подобная практика в Сочи (при подготовке к Олимпиаде) привела к многочисленным спорам, причем Конституционный суд повально отклонял жалобы местных жителей.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Мосгордума поддержала законопроект о реновации хрущевок с поправками "Единой России"
12 апреля 2017 г.
Мосгордума поддержала законопроект о реновации хрущевок с поправками "Единой России"
Положительный отзыв на законопроект утвердили 36 голосами "за" с одним голосом "против". Фракция КПРФ выступила с критикой законопроекта, но по итогам заседания поддержала его, "несмотря на необходимость дальнейшей доработки".
11 апреля 2017 г.
4 апреля 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
13.04.2017   12:51
6
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 13 апреля 2017 г. // Последняя новость 12:20
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>