Заморозки и мокрый снег вернутся в столицу на Пасху Рубрики: Погода

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Днем в субботу в регионе воздух прогреется до 4-6, по области - до 8 градусов. В пасхальную ночь с 15 на 16 апреля в Москве вновь заморозки до минус 2, в Подмосковье - до минус 4 градусов. Днем в воскресенье потеплеет до 6-8 градусов, ожидаются мокрый снег и дождь, ветер с порывами 5-10 метров в секунду.



В связи с ожидающимися перепадами температур в ночные и утренние часы на дорогах может образовываться гололедица. На Пасху в столице ожидается прохладная, облачная и ветреная погода с дождем и мокрым снегом. По предварительному прогнозу Гидрометцентра России , в ночь на субботу, 15 апреля, в черте города местами подморозит до минус двух, в Подмосковье - до минус 4 градусов. Ожидаются небольшой снег, мокрый снег, порывистый ветер до 12-17 метров в секунду.Днем в субботу в регионе воздух прогреется до 4-6, по области - до 8 градусов. В пасхальную ночь с 15 на 16 апреля в Москве вновь заморозки до минус 2, в Подмосковье - до минус 4 градусов. Днем в воскресенье потеплеет до 6-8 градусов, ожидаются мокрый снег и дождь, ветер с порывами 5-10 метров в секунду.В связи с ожидающимися перепадами температур в ночные и утренние часы на дорогах может образовываться гололедица. На сайте центра организации дорожного движения водителям рекомендуется выезжать только на зимней резине или пользоваться общественным транспортом. Во избежание роста числа аварий и осложнения дорожно-транспортной ситуации ЦОДД автомобилистов просят быть более внимательными и аккуратными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.



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