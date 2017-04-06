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Для столичных мигрантов запустили онлайн-квест с ошибками
13 апреля 2017 г. | Время публикации 09:08 | Последние изменения 12:09
Рубрики: Мигранты  
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rusmigrant
Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы запустил онлайн-квест, предназначенный для приехавших в Россию мигрантов. Журналисты Русской службы Би-би-си обнаружили в нем несколько ошибок.

Квест памятки для мигрантов, доступный на сайте, рассказывает иностранному гостю обо всех шагах, которые тот должен пройти, приехав в Россию. Для начала ему предлагается выбрать, с какой целью он въехал в Россию: для работы, учебы или частного визита. В том случае, если пользователь выбирает два последних варианта, игра перестает работать.

При выборе варианта "работа" квест рассказывает, как встать на миграционный учет и получить патент, который позволяет заниматься трудовой деятельностью. Игроку предлагается пройти несколько тестов: "Дактилоскопия и фотографирование", "Медицинское обследование", "Оформление полиса ДМС", "Тестирование по русскому языку, истории и праву" и "Перевод паспорта".

При выборе любого из предложенных вариантов открывается тест на знание русского языка. Игрок из нескольких вариантов ответа должен выбрать слово, чтобы закончить несложные предложения: как выяснилось, для положительного результата необходимо выбирать неверные варианты.

Так, правильным ответом на четвертый вопрос "На улице сегодня холодно, поэтому я надел" является слово "панаму", а не "пальто", а пропущенным словом во фразе "Прошлой зимой я приехал Москву" является предлог "на", а не "в". После того, как игрок проходит одинаковый тест пять раз, квест рассказывает о заключении трудового договора, а затем поздравляет его с тем, что теперь он "легально работает в городе Москва".

В начале года в столице была подготовлена 100-страничная иллюстрированная брошюра, представляющая собой памятку о поведении для мигрантов в форме комикса с героями русских сказок. Памятка состоит из четырех глав и приложения со справочной информацией. Первая глава - "Правила поведения иностранного гражданина в городе Москве", где приезжим советуют не оборачиваться и оглядываться вслед проходящим женщинам, не есть на улице, не разговаривать на улице громко и долго. В других разделах приезжим объясняют, что им нужно получить миграционную карту, "регистрацию" и патент на работу, и разъясняют, как это сделать. Эксперты указывают, что в памятке мигранты противопоставляются этническим русским и что ее содержание будет непонятно человеку, слабо владеющему русским языком.
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