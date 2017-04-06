Хохловскую площадь сделают новой столичной достопримечательностью

В этом году Хохловская площадь обретёт новый облик в рамках работ по программе "Моя улица"
. Заброшенный строительный котлован превратится в просторный амфитеатр, центром которого станет участок стены древнего Белого города. Об этом сообщается на портале
мэра и правительства столицы.
Почти 10 лет назад строительство на Хохловской площади было полностью остановлено из-за уникальной археологической находки. Внутри котлована обнаружили хорошо сохранившийся фрагмент стены Белого города, возраст которого насчитывал почти 500 лет. Участники проекта "Активный гражданин" проголосовали
за то, чтобы участок древней стены не был зарыт в землю и оставался открытым для всех.
Над концепцией преобразования площади между Покровским и Чистопрудным бульварами работали российские строители и проектировщики совместно с ландшафтными архитекторами из Франции. Площадь планируют разделить на два яруса. Верхний обустроят на одном уровне с Покровским бульваром и создадут широкую прогулочную зону, места для размещения летних кафе и веранд, двусторонние деревянные скамейки, велопарковки и информационные стенды. Прогулочную зону площади будут освещать уличные фонари. Здесь же появятся светильники с энергосберегающими лампами. Своя вечерняя подсветка также будет у скамеек и деревьев.
Нижний ярус сделают на месте вырытого строительного котлована. В его центре, на возвышении, разместится площадка с участком древней стены Белого города. Это пространство смогут использовать как сцену для проведения лекций, выступлений и концертов под открытым небом. В вечерние часы памятник будут освещать софиты, предусмотрена и светодиодная подсветка. Чтобы конструкция нижнего яруса была крепкой, позади площадки возведут опорную стену, которая будет увита лозами девичьего винограда.
Для спуска к стене Белого города будет создан амфитеатр с деревянным настилом, между ступенями которого высадят сосны, клёны и липы. Нижний и верхний ярусы покроют специальным материалом повышенной прочности под названием терравей: покрытие будет различаться по размеру и цвету минерального наполнителя. Возле стены Белого города покрытие будет белым и крупным, а на тротуарах и возле деревьев — мелким и разноцветным. По периметру всей площади выложат бортовой камень из светлого гранита.
Сам участок стены очистят от налёта пыли, покроют свежим слоем извести, укрепят и "законсервируют" особым составом, который защитит стену от внешнего воздействия солнца, ветра, осадков и перепадов температур. "Фактически это пока единственный участок стены Белого города, который можно экспонировать на открытом воздухе", — заявил главный археолог столицы Леонид Кондрашев. Он станет новой достопримечательностью столицы и свяжет Москву XVI века с современным мегаполисом.