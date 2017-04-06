Новые тарифы на проезд по платному участку трассы М-11 введут с 28 апреля

Новые тарифы на проезд по платной трассе M11 от Москвы до Солнечногорска будут введены с 28 апреля, стоимость абонементов для автомобилей с транспондером не изменится. Об этом сообщается на сайте
ООО "Северо-Западная концессионная компания".
Изменения стоимости проезда в основном коснутся владельцев легковых автомобилей, для которых проезд составит 200 рублей ночью (с 1:00 до 6:00), 550 рублей в пятницу вечером (с 16:00 до 1:00 следующего дня) и 450 рублей в другие дни недели и время суток. Тарифы для легкого коммерческого транспорта будут незначительно скорректированы и составят 300 рублей ночью (с 1:00 до 6:00) и 450-650 рублей в зависимости от дня недели и времени суток. Тарифы для средних грузовиков составят 400 рублей ночью (с 1:00 до 6:00) и 450-700 рублей в зависимости от дня недели и времени суток. Тарифы для автобусов и большегрузов останутся без изменений и составят 400 рублей ночью (с 1:00 до 6:00) и 700 рублей днем (с 6:00 до 1:00).
В пресс-службе подчеркнули, что с 28 апреля использование транспондера при проезде по платной дороге станет более выгодным. Так, проезд с абонементом на 30 поездок Москва-Шереметьево в любую сторону составляет 120 рублей за поездку, в то время как проезд по аналогичному маршруту в дневное время при оплате наличными или банковской картой составит 280 рублей. Абонементы могут приобрести все владельцы мотоциклов и легковых автомобилей с транспондером.
Изначально цены на проезд по трассе, введенные в конце 2015 года, вызвали массовое недовольство водителей
, в интернете появились петиции с требованием снизить тарифы. На Ленинградское и Пятницкое шоссе вернулись крупные пробки
, а платная трасса пустовала. В конце 2015 года губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал тарифы на проезд по М-11 "катастрофой", пообещав их снизить. Одно из таких снижений произошло в декабре прошлого года
.