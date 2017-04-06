Новые тарифы на проезд по платному участку трассы М-11 введут с 28 апреля

3 декабря 2016 г. Тарифы на проезд по платному участку трассы М-11 изменятся в ночь на 4 декабря

Более привлекательными станут поездки для среднегабаритных транспортных средств (ТС группы 2), а также грузовых автомобилей и автобусов с двумя осями (ТС группы 3) в будние дни.