Ситуация с парковками в центре Москвы после благоустройства станет еще хуже

Число парковочных мест в центре Москвы сокращается в ходе благоустройства по программе "Моя улица", сообщила на пресс-конференции директор проекта Александра Сытникова. По ее словам, пропускная способность дорог остается на прежнем уровне. "Состояние с парковками будет хуже, парковки сокращаются количественно", – цитирует ИА REGNUM
.
Сытникова также отметила, что избавиться от пробок и улучшить трафик в центре города "мы уже не сможем с вами, с этим нужно смириться, это нужно принять как данность". "Как только на какой-то улице улучшается ситуация, там сразу становится больше автомобилей, поскольку все пользуются навигаторами, и они подсказывают, где проехать проще. В результате трафик везде примерно одинаков", – сказала директор проекта.
На пресс-конференции также были озвучены результаты уличного опроса, согласно которому 86 процента москвичей поддерживают программу благоустройства. Такие данные привел председатель правления фонда "Центр политических технологий" Борис Макаренко. Анкетирование проводилось с 25 марта по 5 апреля, в опросе участвовали более 1,6 тысячи случайных людей.
При этом выяснилось, что 60 процентов опрошенных практически не бывают в центре города. Больше всех программу поддерживают пользователи "Активного гражданина": выше 85 процентов, передает ТАСС. Есть те, кто специально приезжает посмотреть на улицы после реконструкции – Макаренко назвал это явление "городским патриотизмом", пишет "Российская газета"
.
В ходе опроса также выяснилось, что программу одобряют 73 процента автомобилистов. Недовольство выразили 8 процентов опрошенных. Еще 17 процентов затруднились с ответом, но организаторы опроса отмечают, что их можно отнести к числу скептически настроенных. Напомним, в этом году программа "Моя улица" масштабнее
, чем в прошлые годы. Благоустройство затронет 86 объектов (в предыдущие годы – 47 и 61). Пик работ придется на июнь-июль, завершить этап планируется по традиции ко Дню города.