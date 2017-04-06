]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
13
апреля
pda
Поиск
Архив

Ситуация с парковками в центре Москвы после благоустройства станет еще хуже
13 апреля 2017 г. | Время публикации 15:12
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Число парковочных мест в центре Москвы сокращается в ходе благоустройства по программе "Моя улица", сообщила на пресс-конференции директор проекта Александра Сытникова. По ее словам, пропускная способность дорог остается на прежнем уровне. "Состояние с парковками будет хуже, парковки сокращаются количественно", – цитирует ИА REGNUM.

Сытникова также отметила, что избавиться от пробок и улучшить трафик в центре города "мы уже не сможем с вами, с этим нужно смириться, это нужно принять как данность". "Как только на какой-то улице улучшается ситуация, там сразу становится больше автомобилей, поскольку все пользуются навигаторами, и они подсказывают, где проехать проще. В результате трафик везде примерно одинаков", – сказала директор проекта.

На пресс-конференции также были озвучены результаты уличного опроса, согласно которому 86 процента москвичей поддерживают программу благоустройства. Такие данные привел председатель правления фонда "Центр политических технологий" Борис Макаренко. Анкетирование проводилось с 25 марта по 5 апреля, в опросе участвовали более 1,6 тысячи случайных людей.

При этом выяснилось, что 60 процентов опрошенных практически не бывают в центре города. Больше всех программу поддерживают пользователи "Активного гражданина": выше 85 процентов, передает ТАСС. Есть те, кто специально приезжает посмотреть на улицы после реконструкции – Макаренко назвал это явление "городским патриотизмом", пишет "Российская газета".

В ходе опроса также выяснилось, что программу одобряют 73 процента автомобилистов. Недовольство выразили 8 процентов опрошенных. Еще 17 процентов затруднились с ответом, но организаторы опроса отмечают, что их можно отнести к числу скептически настроенных. Напомним, в этом году программа "Моя улица" масштабнее, чем в прошлые годы. Благоустройство затронет 86 объектов (в предыдущие годы – 47 и 61). Пик работ придется на июнь-июль, завершить этап планируется по традиции ко Дню города.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Новый участок Тверской улицы начнут перекапывать после майских праздников
10 апреля 2017 г.
Новый участок Тверской улицы начнут перекапывать после майских праздников
Основные работы по программе "Моя улица" начались на Бульварном и Кремлевском кольцах, Якиманской набережной. Власти обещают вести работы попеременно на разных участках, чтобы создавать меньше неудобств.
9 апреля 2017 г.
29 марта 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
13.04.2017   20:00
7
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 13 апреля 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>