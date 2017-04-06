СМИ: данные депздрава о зарплатах московских врачей завышены минимум вдвое

6 апреля 2017 г. Эксперт: программа "Московский врач" будет поощрять не лучших специалистов, а лояльных начальству

Вопросы вызывают как система тестирования будущих "Московских врачей", так и метод проверки их практических знаний. Кроме того, руководители медучреждений для получения прибавки к зарплате будут, по сути, экзаменовать друг друга.