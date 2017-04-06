СМИ: данные депздрава о зарплатах московских врачей завышены минимум вдвое

На заседании президиума столичного правительства глава депздрава Алексей Хрипун заявил, что в минувшем году средняя заработная плата врачей в медицинских учреждениях города составила 87,3 тысячи рублей. На деле эти цифры крайне далеки от реальности, о чем свидетельствуют как результаты независимого исследования, так и данные, которые озвучивают сами работники здравоохранения.
Так, директор фонда "Здоровье", член Общественной палаты России Эдуард Гаврилов в беседе с РБК
рассказал о проведенном в феврале опросе среди московских медиков, в ходе которого выяснилось, что 28 процентов респондентов работают на ставку менее 20 тысяч рублей в месяц, а зарплату более 50 тысяч рублей получают лишь 14 процентов московских врачей. Средняя же зарплата, по подсчетам фонда, составила 36,5 тысячи рублей в месяц.
По его словам, столь значительное расхождение между результатами опроса и официальными данными может объясняться тем, что врачи вынуждены работать на полторы-две ставки из-за дефицита кадров в отрасли или ради дополнительного заработка, а в мэрии об этом умолчали.
Московский врач-эндокринолог Ольга Демичева в беседе с порталом отметила, что власти не впервые озвучивают завышенные показатели: "Надо понять, с кем правительство Москвы усредняет заработки врача. Если власти рассчитывают среднюю арифметическую, складывая вместе зарплаты рядовых врачей и административных работников больниц, включая главных врачей, чьи зарплаты составляют сотни тысяч рублей, тогда происхождение таких сумм объяснимо".
Между тем хирург-онколог из расположенного в столице крупного федерального медицинского центра, пожелавший остаться неназванным, заявил, что в его учреждении зарплата еще хуже, чем в больницах московского подчинения. "Средняя зарплата врача порядка 30 тысяч рублей. Постовые медсестры получают в среднем 18 тысяч рублей, операционные медсестры - около 35 тысяч", - заявил он.
Отметим, что в начале апреля столичные власти объявили о старте проекта по присвоению медикам статуса "Московского врача"
, благодаря которому лучшие специалисты города смогут получить 30-процентную надбавку к окладу. Однако, как считают эксперты, разработанная мэрией экзаменационная система устроена таким образом, что "московскими врачами" будут становиться не лучшие специалисты, а наиболее лояльные
начальству. Кроме того, в феврале столичный депздрав внес изменения в редакцию приказа о выплатах заработной платы работникам здравоохранения: поправки увеличили размер гарантированного оклада, но исключили или уменьшили
выплаты за почетное звание, ученую степень и за работу в инфекционных больницах, хирургических отделениях.