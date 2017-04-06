ЦОДД: парковки у больниц и школ запрещают по "жалобам жителей"

Парковки около больниц и школ запрещают по жалобам местных жителей, а новые знаки о запрете стоянки и остановки, которые нередко приводят автомобилистов в недоумение, появляются для "упорядочения" парковки. Об этом сообщил в интервью "Комсомольской правде"
первый замруководителя ЦОДД Александр Ходаков. "Эти знаки призваны не огульно запретить, а упорядочить парковку. Обеспечить продвижение общественного транспорта и свободный проход пешеходов", – сказал он.
По словам Ходакова, установкой новых знаков дорожники "дополнительно информируют" водителей, где можно и нельзя стоять. "И будем их ставить и дальше", – заявил представитель ЦОДД. Между тем автомобилисты жалуются, что знаки устанавливают без предупреждения и без логики, например, в тупиках и промзонах
, где припаркованный автомобиль не создает никаких помех.
Запрещающие знаки около поликлиник, больниц, школ и детсадов, по словам Ходакова, "приходится ставить", так как "жители присылают массу жалоб". "Потому что слишком много желающих подъехать непосредственно к главному входу. Представьте себе школу возле проезжей части. Главный вход перекрыт машинами", – сказал Ходаков. Автомобилисты со своей стороны жалуются на нехватку мест около больниц
, из-за чего нельзя даже остановиться, чтобы высадить пациента.
На сайте Change.org
опубликована петиция за создание парковки у крупнейшей в Москве инфекционной больницы N 2 на 8-й улице Соколиной Горы, где расположен единственный в столице СПИД-центр. Авторы отмечают, что многие пациенты, которых привозят в больницу, физически не в состоянии ходить. Добираться до больницы общественным транспортом неудобно: от метро нужно ехать на автобусе, маршрутке или трамвае, а затем еще идти почти километр пешком.
Из-за нехватки парковки в примыкающих дворах, где еще нет шлагбаумов, творится "армагеддон". Авторы петиции требуют организовать удобные парковки и разрешить остановку возле всех московских больниц, а также запретить эвакуацию машин от медицинских учреждений, если они не создают помех другому транспорту.
Ходаков заявил, что "там, где возможно", организуются новые парковочные места. В качестве примера он привел Богородское шоссе в Сокольниках, где "нашли порядка 300 дополнительных парковочных мест" вдоль парка, и прилегающие улицы, где вместо 500 мест стало 1000. Участники сообщества "Автомобилисты Москвы" в Facebook
слова чиновника опровергают.