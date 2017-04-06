ЦОДД: парковки у больниц и школ запрещают по "жалобам жителей"

13 февраля 2017 г. Вопреки здравому смыслу парковку запрещают в тупиках и промзонах

Запрещающие знаки появляются в неожиданных местах или на протяжении сравнительно небольших улиц. Эксперты предполагают, что установка знаков "Остановка запрещена" на каждом углу стала способом поднять выручку.