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ЦОДД: парковки у больниц и школ запрещают по "жалобам жителей"
13 апреля 2017 г. | Время публикации 18:09
Рубрики: Автотранспорт  
Сюжет: Парковки: законные и незаконные
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Moscow-Live.ru
Парковки около больниц и школ запрещают по жалобам местных жителей, а новые знаки о запрете стоянки и остановки, которые нередко приводят автомобилистов в недоумение, появляются для "упорядочения" парковки. Об этом сообщил в интервью "Комсомольской правде" первый замруководителя ЦОДД Александр Ходаков. "Эти знаки призваны не огульно запретить, а упорядочить парковку. Обеспечить продвижение общественного транспорта и свободный проход пешеходов", – сказал он.

По словам Ходакова, установкой новых знаков дорожники "дополнительно информируют" водителей, где можно и нельзя стоять. "И будем их ставить и дальше", – заявил представитель ЦОДД. Между тем автомобилисты жалуются, что знаки устанавливают без предупреждения и без логики, например, в тупиках и промзонах, где припаркованный автомобиль не создает никаких помех.

Запрещающие знаки около поликлиник, больниц, школ и детсадов, по словам Ходакова, "приходится ставить", так как "жители присылают массу жалоб". "Потому что слишком много желающих подъехать непосредственно к главному входу. Представьте себе школу возле проезжей части. Главный вход перекрыт машинами", – сказал Ходаков. Автомобилисты со своей стороны жалуются на нехватку мест около больниц, из-за чего нельзя даже остановиться, чтобы высадить пациента.

На сайте Change.org опубликована петиция за создание парковки у крупнейшей в Москве инфекционной больницы N 2 на 8-й улице Соколиной Горы, где расположен единственный в столице СПИД-центр. Авторы отмечают, что многие пациенты, которых привозят в больницу, физически не в состоянии ходить. Добираться до больницы общественным транспортом неудобно: от метро нужно ехать на автобусе, маршрутке или трамвае, а затем еще идти почти километр пешком.

Из-за нехватки парковки в примыкающих дворах, где еще нет шлагбаумов, творится "армагеддон". Авторы петиции требуют организовать удобные парковки и разрешить остановку возле всех московских больниц, а также запретить эвакуацию машин от медицинских учреждений, если они не создают помех другому транспорту.

Ходаков заявил, что "там, где возможно", организуются новые парковочные места. В качестве примера он привел Богородское шоссе в Сокольниках, где "нашли порядка 300 дополнительных парковочных мест" вдоль парка, и прилегающие улицы, где вместо 500 мест стало 1000. Участники сообщества "Автомобилисты Москвы" в Facebook слова чиновника опровергают.



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