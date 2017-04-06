Ряд улиц перекроют в столице из-за пасхальных мероприятий Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Департамент транспорта города Москвы



С 6:00 до 16:00 15 апреля будет закрыт дублер Каширского шоссе в сторону области, а в воскресенье, 16 апреля с 06:00 до 16:00 будет временно перекрыто движение транспорта на улицах и дорогах вблизи кладбищ: список перекрытий доступен Движение ограничат в центре Москвы 14 и 15 апреля в связи с проведением праздничных пасхальных мероприятий. Как сообщается на сайте столичного департамента транспорта, с 08:00 15 апреля до 20:00 16 апреля нельзя будет проехать по Елоховскому проезду и по Спартаковской улице от Новорязанской улицы до Нижней Красносельской улицы. Кроме того, по Нижней Красносельской улице от улицы Спартаковская до Елоховского проезда нельзя будет проехать 14 апреля с 19:00 до 20:00 и 15 апреля с 23:00 до 00:00. Это связано с проведением крестного хода.С 6:00 до 16:00 15 апреля будет закрыт дублер Каширского шоссе в сторону области, а в воскресенье, 16 апреля с 06:00 до 16:00 будет временно перекрыто движение транспорта на улицах и дорогах вблизи кладбищ: список перекрытий доступен на сайте департамента региональной безопасности. С 00:30 до 23:30 16 апреля движение будет ограничено на участке улицы Петровка от Петровского бульвара до Рахмановского переулка в связи с проведением Петровского Пасхального фестиваля народного творчества.



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