В пятницу столицу ожидает дождь и мокрый снег Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru В пятницу, 14 апреля, в столице пройдет дождь и мокрый снег, сообщает Гидрометцентр России . Ночью облачно, небольшой, местами умеренный дождь, температура в Москве 4-6, по области 2-7 градусов тепла, ветер юго-западный и западный, 7-12 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, на востоке области умеренные осадки (дождь, мокрый снег), температура в Москве 5-7, по области 4-9 градусов тепла, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.



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