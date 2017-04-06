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В пятницу столицу ожидает дождь и мокрый снег
13 апреля 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
В пятницу, 14 апреля, в столице пройдет дождь и мокрый снег, сообщает Гидрометцентр России. Ночью облачно, небольшой, местами умеренный дождь, температура в Москве 4-6, по области 2-7 градусов тепла, ветер юго-западный и западный, 7-12 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, на востоке области умеренные осадки (дождь, мокрый снег), температура в Москве 5-7, по области 4-9 градусов тепла, ветер западный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.
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Четверг, 13 апреля 2017 г. // Последняя новость 20:00
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