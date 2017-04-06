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Подрядчики продолжают срывать сроки ремонта подземных переходов при попустительстве чиновников
13 апреля 2017 г. | Время публикации 19:20 | Последние изменения 19:36
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Столичные чиновники на протяжении прошлого года неоднократно призывали горожан немного потерпеть временные неудобства в связи с капитальным ремонтом подземных переходов. Сперва работы обещалось завершить перед новогодними праздниками, но затем сроки сдвинулись на текущий апрель. Однако, как пишет "Вечерняя Москва", на днях информационные щиты о производимых в переходах работах снова были заменены: теперь жителям столицы обещают, что увидеть результат ремонта они смогут лишь в июле.

Если судить по ситуации с благоустройством переходов в Алексеевском районе города, то даже новая дата кажется чрезмерно оптимистичной: на сегодняшний день работы только в двух из них близятся к завершению, тогда как остальные попросту заброшены. При этом горожане жалуются не только на затянувшийся ремонт, но и на его качество. Например, в переходе "Новоалексеевский" рабочие, укладывая ступени по системе "теплый пол", забыли, собственно, про сам теплый пол. В результате все ступени пришлось раскурочить, а затем уложить заново. Как долго такой ремонт теперь продержится - большой вопрос.

Местные жители отмечают, что ситуация с ремонтом переходов еще и создает различные опасности. Так, в одном из переходов уже долго закрыты вход и выход, а людям, чтобы пройти к остановке общественного транспорта, приходится перебегать перед машинами, "летящими" из тоннеля над Проспектом Мира. А, например, переход "Щербаковский" возле станции метро "Алексеевская" из-за ремонтных работ превратился в крохотный коридор, по которому навстречу друг другу идут толпы горожан, сбивая друг друга с ног. "И ладно бы был результат, но мы уже почти год мучаемся, а ремонт все не заканчивается", - рассказал изданию москвич.

Местный муниципальный депутат Дмитрий Малкин, в свою очередь, пожаловался на тот факт, что работы во всех переходах района власти решили провести одновременно, а не по очереди. Кроме того, по его словам, из забора, которым огородили один из переходов, торчат гвозди, и несколько человек успели о них пораниться. Попытки достучаться до чиновников к успеху не приводят: жалобы неоднократно писали и муниципальные депутаты, и сами жители, но их или игнорируют, или перенаправляют в ГБУ "Гормост", который ситуацию не комментирует.

Не лучше дело обстоит с подземными переходами на станциях метро, которые также обещали отремонтировать еще к декабрю. Блогер Анна Николаева отмечает, что ремонт в подземке уже сейчас показывает: это выброшенные на ветер миллионы рублей. На станции "Варшавская", например, облицовка разлетается при малейшем воздействии, через потолки просачивается вода, а плитка снаружи развалилась на мозаику. Станция же "Бибирево", по ее словам, после благоустройства стала похожа на самодельный сарай.
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