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Законопроект о реновации жилья не предполагает голосования по сносу того или иного дома
13 апреля 2017 г. | Время публикации 16:18 | Последние изменения 16:32
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
Сюжет: Снос московских хрущевок
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Moscow-Live.ru
Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы, который накануне был поддержан столичным парламентом, не предполагает никакого голосования горожан за или против сноса отдельно взятого дома. Этот факт, на который обратил внимание портал "Медиазона", ставит под сомнение значимость заявлений городских властей о том, что решения по сносу будут приниматься исключительно при поддержке жильцов и в их же интересах.

Схема переселения москвичей, согласно проекту, будет следующей: сперва жильцы получают уведомление о сносе, после чего им дается два месяца на то, чтобы подписать с правительством договор о передаче права собственности на свою квартиру и согласиться на вариант замены, который предложит город. Несогласные могут попытаться обжаловать навязанное им улучшение жилищных условий в суде, но пока жалоба рассматривается, правительство Москвы параллельно также в судебном порядке может дом снести.

Таким образом, даже если суд согласится с доводами москвичей и отменит реновацию конкретного дома, может оказаться, что к этому моменту дома уже не будет. Судья Конституционного суда России в отставке и советник председателя КС Тамара Морщакова отметила, что в таком случае "речь будет идти только о возмещении причиненного жильцам ущерба". Ее коллега, доктор юридических наук и адвокат Константин Скловский подчеркивает, что такой порядок рассмотрения взаимосвязанных дел противоречит гражданским правам, поскольку нельзя внести изменения в ГПК, просто приняв на этот счет специальный закон.

Впрочем, как подмечают журналисты, в существующей судебной практике одновременное рассмотрение разнонаправленных требований граждан и властей - в порядке вещей. Причем оспаривание решений органов власти в России никогда не влечет приостановления их действия: можно разве что ходатайствовать об этом перед судом.

Отметим, что с 12 апреля сотрудники колл-центра мэрии начали обзванивать москвичей, чтобы выяснить их отношение к программе реновации жилья. Кроме того, в скором времени голосование по вопросу сноса домов будет организовано в проекте "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы". В мэрии утверждают, что формирование программы пройдет только после подведения итогов опроса. В то же время общественный деятель Юлия Галямина уверена, что список первоочередных домов под снос уже есть, но держится в секрете, чтобы местные жители не успели выступить против.
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