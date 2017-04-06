Законопроект о реновации жилья не предполагает голосования по сносу того или иного дома

Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы, который накануне был поддержан
столичным парламентом, не предполагает никакого голосования горожан за или против сноса отдельно взятого дома. Этот факт, на который обратил внимание портал "Медиазона"
, ставит под сомнение значимость заявлений городских властей о том, что решения по сносу будут приниматься исключительно при поддержке жильцов и в их же интересах.
Схема переселения москвичей, согласно проекту, будет следующей: сперва жильцы получают уведомление о сносе, после чего им дается два месяца на то, чтобы подписать с правительством договор о передаче права собственности на свою квартиру и согласиться на вариант замены, который предложит город. Несогласные могут попытаться обжаловать навязанное им улучшение жилищных условий в суде, но пока жалоба рассматривается, правительство Москвы параллельно также в судебном порядке может дом снести.
Таким образом, даже если суд согласится с доводами москвичей и отменит реновацию конкретного дома, может оказаться, что к этому моменту дома уже не будет. Судья Конституционного суда России в отставке и советник председателя КС Тамара Морщакова отметила, что в таком случае "речь будет идти только о возмещении причиненного жильцам ущерба". Ее коллега, доктор юридических наук и адвокат Константин Скловский подчеркивает, что такой порядок рассмотрения взаимосвязанных дел противоречит гражданским правам, поскольку нельзя внести изменения в ГПК, просто приняв на этот счет специальный закон.
Впрочем, как подмечают журналисты, в существующей судебной практике одновременное рассмотрение разнонаправленных требований граждан и властей - в порядке вещей. Причем оспаривание решений органов власти в России никогда не влечет приостановления их действия: можно разве что ходатайствовать об этом перед судом.
Отметим, что с 12 апреля сотрудники колл-центра мэрии начали обзванивать
москвичей, чтобы выяснить их отношение к программе реновации жилья. Кроме того, в скором времени голосование по вопросу сноса домов будет организовано в проекте "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы". В мэрии утверждают, что формирование программы пройдет только после подведения итогов опроса. В то же время общественный деятель Юлия Галямина уверена, что список первоочередных домов под снос уже есть, но держится в секрете, чтобы местные жители не успели выступить против.