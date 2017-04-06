Законопроект о реновации жилья не предполагает голосования по сносу того или иного дома

12 апреля 2017 г. Мосгордума поддержала законопроект о реновации хрущевок с поправками "Единой России"

Положительный отзыв на законопроект утвердили 36 голосами "за" с одним голосом "против". Фракция КПРФ выступила с критикой законопроекта, но по итогам заседания поддержала его, "несмотря на необходимость дальнейшей доработки".