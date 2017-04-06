Реставрация исторических фонтанов начнется летом на ВДНХ Рубрики: Городская инфраструктура

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Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов сообщил, что фонтаны не реставрировались целиком с момента их создания в 1954 году. Вместо этого ремонт фонтанов проводился фрагментарно, носил противоаварийный характер либо был направлен на поддержание их внешнего облика. Проекты их реставрации уже разработаны и проходят согласование в департаменте культурного наследия.



На 17 фонтанах ВДНХ полностью обновят системы водопровода и водоотведения и возвратят некоторые декоративные элементы, включая головы фигур гусей и скульптуры осетров в фонтане "Каменный цветок". На всех фонтанах, кроме "Дружбы народов", будут проведены работы по замене гранитной облицовки. Москвичи также смогут полюбоваться фонтаном "Золотой колос", который не включали в течение 30 лет. Летом на ВДНХ начнётся реставрация исторических фонтанов. В порядок приведут "Каменный цветок", "Дружбу народов", "Золотой колос", а также ещё 14 фонтанов, расположенных на главной аллее, рассказали порталу мэра и правительства столицы в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов сообщил, что фонтаны не реставрировались целиком с момента их создания в 1954 году. Вместо этого ремонт фонтанов проводился фрагментарно, носил противоаварийный характер либо был направлен на поддержание их внешнего облика. Проекты их реставрации уже разработаны и проходят согласование в департаменте культурного наследия.На 17 фонтанах ВДНХ полностью обновят системы водопровода и водоотведения и возвратят некоторые декоративные элементы, включая головы фигур гусей и скульптуры осетров в фонтане "Каменный цветок". На всех фонтанах, кроме "Дружбы народов", будут проведены работы по замене гранитной облицовки. Москвичи также смогут полюбоваться фонтаном "Золотой колос", который не включали в течение 30 лет.



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