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Реставрация исторических фонтанов начнется летом на ВДНХ
13 апреля 2017 г. | Время публикации 10:08 | Последние изменения 12:13
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Летом на ВДНХ начнётся реставрация исторических фонтанов. В порядок приведут "Каменный цветок", "Дружбу народов", "Золотой колос", а также ещё 14 фонтанов, расположенных на главной аллее, рассказали порталу мэра и правительства столицы в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов сообщил, что фонтаны не реставрировались целиком с момента их создания в 1954 году. Вместо этого ремонт фонтанов проводился фрагментарно, носил противоаварийный характер либо был направлен на поддержание их внешнего облика. Проекты их реставрации уже разработаны и проходят согласование в департаменте культурного наследия.

На 17 фонтанах ВДНХ полностью обновят системы водопровода и водоотведения и возвратят некоторые декоративные элементы, включая головы фигур гусей и скульптуры осетров в фонтане "Каменный цветок". На всех фонтанах, кроме "Дружбы народов", будут проведены работы по замене гранитной облицовки. Москвичи также смогут полюбоваться фонтаном "Золотой колос", который не включали в течение 30 лет.
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Четверг, 13 апреля 2017 г. // Последняя новость 12:20
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