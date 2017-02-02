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Плохо закрепленная дверь упала на пассажирку станции метро "Речной вокзал"
13 февраля 2017 г. | Время публикации 13:33 | Последние изменения 13:55
Рубрики: Происшествия, Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Московский метрополитен провел проверку после падения двери на пассажирку на станции "Речной вокзал". "При благоустройстве южного вестибюля субподрядная организация провела работы по замене дверей с нарушением технологий", - сообщили агентству "Москва" в пресс-службе подземки.

Ранее СМИ сообщили, что на 45-летнюю женщину упала плохо закрепленная входная дверь. Пострадавшая госпитализирована с ушибом спины. "По факту ненадлежащего закрепления дверей Московским метрополитеном были неоднократно направлены официальные замечания подрядчику", - добавили в пресс-службе. Также усилен контроль над подрядными организациями, на все двери станции установлены дополнительные крепежи и металлические тросы.
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