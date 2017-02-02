Плохо закрепленная дверь упала на пассажирку станции метро "Речной вокзал" Метрополитен Рубрики: Происшествия

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Ранее СМИ сообщили, что на 45-летнюю женщину упала плохо закрепленная входная дверь. Пострадавшая госпитализирована с ушибом спины. "По факту ненадлежащего закрепления дверей Московским метрополитеном были неоднократно направлены официальные замечания подрядчику", - добавили в пресс-службе. Также усилен контроль над подрядными организациями, на все двери станции установлены дополнительные крепежи и металлические тросы. Московский метрополитен провел проверку после падения двери на пассажирку на станции "Речной вокзал". "При благоустройстве южного вестибюля субподрядная организация провела работы по замене дверей с нарушением технологий", - сообщили агентству "Москва" в пресс-службе подземки.Ранее СМИ сообщили, что на 45-летнюю женщину упала плохо закрепленная входная дверь. Пострадавшая госпитализирована с ушибом спины. "По факту ненадлежащего закрепления дверей Московским метрополитеном были неоднократно направлены официальные замечания подрядчику", - добавили в пресс-службе. Также усилен контроль над подрядными организациями, на все двери станции установлены дополнительные крепежи и металлические тросы.



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