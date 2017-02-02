Музейные гиды проведут 16 бесплатных экскурсий в Московском зоопарке Рубрики: Развлечения

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Сотрудники московских музеев будут знакомить гостей с животными через стихи и прозу, музыку, скульптуру и моду ХХ века. Гиды Музея Есенина покажут павильоны и конюшни с лошадьми, которые не раз упоминались в стихах поэта. Сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой проведут гостей по дорожкам Московского зоопарка, где любила гулять поэтесса вместе со своей дочерью Ариадной. А экскурсоводы Московского литературного музея-центра Паустовского расскажут о животных, которые вдохновили писателя на рассказы "Заячьи лапки", "Кот-ворюга", "Барсучий нос".



Музей-мастерская Зураба Церетели проведёт экскурсию по всем уголкам Московского зоопарка, где можно увидеть скульптуры животных и сказочных героев, а также цветную мозаику, созданную скульптором. А Музей моды расскажет, как тигры, леопарды и зебры стали главными вдохновителями модников в XX веке. Гиды Мемориального музея Скрябина раскроют секрет философских исканий композитора и объяснят влияние образов животных на его музыку.



Московский зоопарк также подготовил специальные мероприятия ко Дню экскурсовода. Для самых юных посетителей будет проведена интерактивная программа "Чудеса из чемодана" с показом животных, которые часто становятся героями сказок. Для самых активных зоопарк подготовил квесты "День и ночь", где участники познакомятся с представителями ночного и дневного мира зоопарка, и "Овощной салат" с загадками о животных. Любознательные гости смогут посетить экскурсию "Прогулка вдоль экватора" и поближе познакомиться с обитателями жарких стран - слонами, львами, обезьянами. Кроме того, гиды Московского зоопарка проведут экскурсию "А был ещё случай" с рассказами об обитателях зоосада и прочитают лекцию "Крысы: мифы и реальность".



Гиды шести столичных музеев создали для столичного зоосада экскурсионные программы, в которых расскажут о влиянии животного мира на творчество Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Константина Паустовского, Александра Скрябина, Зураба Церетели, а также модных дизайнеров XX века. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, 18 и 19 февраля в Московском зоопарке проведут 16 экскурсий, приуроченных к празднованию Всемирного дня экскурсовода 21 февраля. Для участия в экскурсиях необходимо записаться заранее по телефону: 8 (499) 255-57-63 и купить входной билет в зоопарк.Сотрудники московских музеев будут знакомить гостей с животными через стихи и прозу, музыку, скульптуру и моду ХХ века. Гиды Музея Есенина покажут павильоны и конюшни с лошадьми, которые не раз упоминались в стихах поэта. Сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой проведут гостей по дорожкам Московского зоопарка, где любила гулять поэтесса вместе со своей дочерью Ариадной. А экскурсоводы Московского литературного музея-центра Паустовского расскажут о животных, которые вдохновили писателя на рассказы "Заячьи лапки", "Кот-ворюга", "Барсучий нос".Музей-мастерская Зураба Церетели проведёт экскурсию по всем уголкам Московского зоопарка, где можно увидеть скульптуры животных и сказочных героев, а также цветную мозаику, созданную скульптором. А Музей моды расскажет, как тигры, леопарды и зебры стали главными вдохновителями модников в XX веке. Гиды Мемориального музея Скрябина раскроют секрет философских исканий композитора и объяснят влияние образов животных на его музыку.Московский зоопарк также подготовил специальные мероприятия ко Дню экскурсовода. Для самых юных посетителей будет проведена интерактивная программа "Чудеса из чемодана" с показом животных, которые часто становятся героями сказок. Для самых активных зоопарк подготовил квесты "День и ночь", где участники познакомятся с представителями ночного и дневного мира зоопарка, и "Овощной салат" с загадками о животных. Любознательные гости смогут посетить экскурсию "Прогулка вдоль экватора" и поближе познакомиться с обитателями жарких стран - слонами, львами, обезьянами. Кроме того, гиды Московского зоопарка проведут экскурсию "А был ещё случай" с рассказами об обитателях зоосада и прочитают лекцию "Крысы: мифы и реальность".



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