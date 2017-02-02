]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
13
февраля
pda
Поиск
Архив

Музейные гиды проведут 16 бесплатных экскурсий в Московском зоопарке
13 февраля 2017 г. | Время публикации 09:42 | Последние изменения 10:41
Рубрики: Развлечения  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Гиды шести столичных музеев создали для столичного зоосада экскурсионные программы, в которых расскажут о влиянии животного мира на творчество Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Константина Паустовского, Александра Скрябина, Зураба Церетели, а также модных дизайнеров XX века. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, 18 и 19 февраля в Московском зоопарке проведут 16 экскурсий, приуроченных к празднованию Всемирного дня экскурсовода 21 февраля. Для участия в экскурсиях необходимо записаться заранее по телефону: 8 (499) 255-57-63 и купить входной билет в зоопарк.

Сотрудники московских музеев будут знакомить гостей с животными через стихи и прозу, музыку, скульптуру и моду ХХ века. Гиды Музея Есенина покажут павильоны и конюшни с лошадьми, которые не раз упоминались в стихах поэта. Сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой проведут гостей по дорожкам Московского зоопарка, где любила гулять поэтесса вместе со своей дочерью Ариадной. А экскурсоводы Московского литературного музея-центра Паустовского расскажут о животных, которые вдохновили писателя на рассказы "Заячьи лапки", "Кот-ворюга", "Барсучий нос".

Музей-мастерская Зураба Церетели проведёт экскурсию по всем уголкам Московского зоопарка, где можно увидеть скульптуры животных и сказочных героев, а также цветную мозаику, созданную скульптором. А Музей моды расскажет, как тигры, леопарды и зебры стали главными вдохновителями модников в XX веке. Гиды Мемориального музея Скрябина раскроют секрет философских исканий композитора и объяснят влияние образов животных на его музыку.

Московский зоопарк также подготовил специальные мероприятия ко Дню экскурсовода. Для самых юных посетителей будет проведена интерактивная программа "Чудеса из чемодана" с показом животных, которые часто становятся героями сказок. Для самых активных зоопарк подготовил квесты "День и ночь", где участники познакомятся с представителями ночного и дневного мира зоопарка, и "Овощной салат" с загадками о животных. Любознательные гости смогут посетить экскурсию "Прогулка вдоль экватора" и поближе познакомиться с обитателями жарких стран - слонами, львами, обезьянами. Кроме того, гиды Московского зоопарка проведут экскурсию "А был ещё случай" с рассказами об обитателях зоосада и прочитают лекцию "Крысы: мифы и реальность".

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
13.02.2017   14:27
3
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 13 февраля 2017 г. // Последняя новость 14:20
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>