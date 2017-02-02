В метро назвали обычной практикой использование проволоки на болтах и гайках

В московском метро назвали провокацией сообщения о том, что детали поездов крепятся проволокой
. "Технологический процесс, который выдают за сенсационное нарушение технологии ремонта электропоездов, называется контровка проволокой болтов и гаек", – сообщили NEWSmsk.com
в пресс-службе метрополитена.
Применяется она не для крепежа деталей, а для "предотвращения их выкручивания и раскручивания во время эксплуатации от тряски и вибрации". В метро добавили, что это обычная практика во всех областях промышленности и машиностроения. "В очередной раз подчеркиваем, что главным приоритетом для Московского метрополитена всегда являлась и будет являться безопасность пассажиров", – отметили в пресс-службе.
Ранее телеканал Life сообщил, что обмотанные проволокой вагоны были обнаружены в депо "Сокол". Зампредседателя профсоюза работников метрополитена Василий Шеляков подтвердил, во многих депо не хватает запчастей, поэтому для крепления используется проволока. Профсоюз обратился в прокуратуру.