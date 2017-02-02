В метро назвали обычной практикой использование проволоки на болтах и гайках Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru NEWSmsk.com в пресс-службе метрополитена.



Применяется она не для крепежа деталей, а для "предотвращения их выкручивания и раскручивания во время эксплуатации от тряски и вибрации". В метро добавили, что это обычная практика во всех областях промышленности и машиностроения. "В очередной раз подчеркиваем, что главным приоритетом для Московского метрополитена всегда являлась и будет являться безопасность пассажиров", – отметили в пресс-службе.



Ранее телеканал Life сообщил, что обмотанные проволокой вагоны были обнаружены в депо "Сокол". Зампредседателя профсоюза работников метрополитена Василий Шеляков подтвердил, во многих депо не хватает запчастей, поэтому для крепления используется проволока. Профсоюз обратился в прокуратуру.



В московском метро назвали провокацией сообщения о том, что детали поездов крепятся проволокой . "Технологический процесс, который выдают за сенсационное нарушение технологии ремонта электропоездов, называется контровка проволокой болтов и гаек", – сообщилив пресс-службе метрополитена.Применяется она не для крепежа деталей, а для "предотвращения их выкручивания и раскручивания во время эксплуатации от тряски и вибрации". В метро добавили, что это обычная практика во всех областях промышленности и машиностроения. "В очередной раз подчеркиваем, что главным приоритетом для Московского метрополитена всегда являлась и будет являться безопасность пассажиров", – отметили в пресс-службе.Ранее телеканал Life сообщил, что обмотанные проволокой вагоны были обнаружены в депо "Сокол". Зампредседателя профсоюза работников метрополитена Василий Шеляков подтвердил, во многих депо не хватает запчастей, поэтому для крепления используется проволока. Профсоюз обратился в прокуратуру.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 12 февраля 2017 г. В московском метро из-за нехватки запчастей вагоны "ремонтируют" проволокой

По словам представителя профсоюза работников подземки, проблема носит массовый характер, однако в метро о ней принято не говорить. Впрочем, СМИ сообщают, что в прокуратуру метрополитена уже поступило соответствующее заявление.

