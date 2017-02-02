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На жильцов Новых Ватутинок повесили долги за отопление, обвинив в нечестном обогреве
13 февраля 2017 г. | Время публикации 18:45
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
Жители микрорайона Новые Ватутинки оказались должны десятки тысяч рублей за отопление после того, как управляющая компания сделала перерасчет. Вместе с квитанциями им приходят уведомления о том, что индивидуальные счетчики якобы не работают, поэтому расчет будет идти по общедомовым показателям, говорится в репортаже "Вести-Москва".

Жильцы утверждают, что всегда исправно платили по счетчикам. Каждый месяц выходило около двух тысяч рублей в месяц. В новых платежках внезапно появилась задолженность: от 13 до 50 тысяч рублей. Железные двери "глушат сигнал" счетчиков, шутят жильцы. На прошлой неделе они вызывали техников, которые подтвердили, что с счетчиками все в порядке.

В управляющей компании жителей обвинили в хитрости: они якобы выключали свои батареи, а грелись от общедомовых стояков, и теперь не хотят платить. "Если у него ноль, он все равно должен заплатить за места общего пользования, за обогрев лестниц, чердаков, подъездов – того, чем пользуются все вместе", – заявил сотрудник управляющей компании Игорь Дякин. Почему до сих пор никто не вспоминал про отопление подъездов, и сумму насчитали сразу за несколько месяцев, непонятно. На оплату счетов жителям отвели два месяца, пригрозив судом.
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