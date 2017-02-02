На жильцов Новых Ватутинок повесили долги за отопление, обвинив в нечестном обогреве Рубрики: Коммунальное хозяйство

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Жильцы утверждают, что всегда исправно платили по счетчикам. Каждый месяц выходило около двух тысяч рублей в месяц. В новых платежках внезапно появилась задолженность: от 13 до 50 тысяч рублей. Железные двери "глушат сигнал" счетчиков, шутят жильцы. На прошлой неделе они вызывали техников, которые подтвердили, что с счетчиками все в порядке.



В управляющей компании жителей обвинили в хитрости: они якобы выключали свои батареи, а грелись от общедомовых стояков, и теперь не хотят платить. "Если у него ноль, он все равно должен заплатить за места общего пользования, за обогрев лестниц, чердаков, подъездов – того, чем пользуются все вместе", – заявил сотрудник управляющей компании Игорь Дякин. Почему до сих пор никто не вспоминал про отопление подъездов, и сумму насчитали сразу за несколько месяцев, непонятно. На оплату счетов жителям отвели два месяца, пригрозив судом. Жители микрорайона Новые Ватутинки оказались должны десятки тысяч рублей за отопление после того, как управляющая компания сделала перерасчет. Вместе с квитанциями им приходят уведомления о том, что индивидуальные счетчики якобы не работают, поэтому расчет будет идти по общедомовым показателям, говорится в репортаже "Вести-Москва" Жильцы утверждают, что всегда исправно платили по счетчикам. Каждый месяц выходило около двух тысяч рублей в месяц. В новых платежках внезапно появилась задолженность: от 13 до 50 тысяч рублей. Железные двери "глушат сигнал" счетчиков, шутят жильцы. На прошлой неделе они вызывали техников, которые подтвердили, что с счетчиками все в порядке.В управляющей компании жителей обвинили в хитрости: они якобы выключали свои батареи, а грелись от общедомовых стояков, и теперь не хотят платить. "Если у него ноль, он все равно должен заплатить за места общего пользования, за обогрев лестниц, чердаков, подъездов – того, чем пользуются все вместе", – заявил сотрудник управляющей компании Игорь Дякин. Почему до сих пор никто не вспоминал про отопление подъездов, и сумму насчитали сразу за несколько месяцев, непонятно. На оплату счетов жителям отвели два месяца, пригрозив судом.



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