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Метель и сильный ветер обрушатся на столицу во вторник
13 февраля 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Фото NEWSru.com
"Желтый" уровень опасности объявлен в столичном регионе на вторник, 14 февраля из-за метели и сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

На сайте главного управления МЧС по Московской области сообщили, что с 9:00 до 21:00 14 февраля в области ожидается сильный снег, метель, усиление ветра западной четверти, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду. Водителям следует воздержаться от поездок на личном автотранспорте, либо быть предельно внимательными. Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и вблизи них.

Ночью в столице будет облачно, снег, местами метель, температура в Москве минус 4-6, по области до минус 9 градусов, ветер западный 7-12 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, температура в Москве ноль - плюс два, по области от минус трех до плюс двух градусов. Ветер северный 7-12 метров в секунду, местами с порывами 15-20 метров в секунду. Местами гололедица.

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