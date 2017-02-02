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Девочка-подросток попросила цыганку навести порчу и отдала ей миллион рублей
13 февраля 2017 г. | Время публикации 14:20
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
На западе Москвы 12-летняя девочка попросила цыганку навести порчу и отдала ей украшения на миллион рублей. Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах, в полицию обратилась жительница Большой Очаковской улицы.

По словам домохозяйки, женщина цыганской внешности под предлогом наведения порчи получила от 12-летней дочери заявительницы 16 тысяч рублей и ювелирные изделия, после чего скрылась. Причиненный ущерб превысил миллион рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, ведется поиск преступницы.
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Понедельник, 13 февраля 2017 г. // Последняя новость 14:20
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