Девочка-подросток попросила цыганку навести порчу и отдала ей миллион рублей

На западе Москвы 12-летняя девочка попросила цыганку навести порчу и отдала ей украшения на миллион рублей. Как сообщил Агентству городских новостей "Москва"
источник в правоохранительных органах, в полицию обратилась жительница Большой Очаковской улицы.
По словам домохозяйки, женщина цыганской внешности под предлогом наведения порчи получила от 12-летней дочери заявительницы 16 тысяч рублей и ювелирные изделия, после чего скрылась. Причиненный ущерб превысил миллион рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, ведется поиск преступницы.