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Новый скоростной автобус соединит шесть линий метро
13 февраля 2017 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 13:33
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Новый полуэкспрессный маршрут свяжет между собой Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Калининско-Солнцевскую и Филёвскую линии метро, сообщает сайт мэрии. Маршрут номер 908 будет ходить от станции метро "Каширская" до станции "Филёвский парк" с интервалами 5–10 минут.

"Сейчас на участке трассы будущего полуэкспресса от метро "Филёвский парк" до "Профсоюзной" ездит автобус номер 130 со всеми остановками. Однако именно скоростное автобусное сообщение с минимальным количеством остановок пользуется наибольшим спросом у москвичей, поэтому мы решили запустить новый полуэкспрессный маршрут", — сказал глава Департамента транспорта Максим Ликсутов. Маршрут пройдёт по Каширскому шоссе, Коломенскому проезду, Нахимовскому и Ломоносовскому проспектам, Минской улице и обеспечит новую хордовую транспортную связь. Дата запуска пока не называется.
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