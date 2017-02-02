Мэрия примирилась с рекламным оператором, который задолжал почти 2 миллиарда рублей

20 января 2017 г. Один из крупнейших операторов наружной рекламы "кинул" мэрию на 2 миллиарда рублей

По договорам, заключенным в 2013 году, оператор наружной рекламы должен был заплатить 212 миллионов рублей, по договорам 2014 года - 1,7 миллиарда рублей. Мэрия расторгла с компанией договоры и готовит иск в суд.