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Мэрия примирилась с рекламным оператором, который задолжал почти 2 миллиарда рублей
13 февраля 2017 г. | Время публикации 09:08 | Последние изменения 13:17
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Мэрия не стала расторгать контракт с одним из крупнейших операторов наружной рекламы ООО "ТРК", который задолжал 1,9 миллиарда рублей. Компания заплатила 1,33 миллиарда рублей долга, оставив за собой почти 939 из 1520 щитов. В случае ухода компании ее рекламные щиты пришлось бы сносить и снова выставлять на торги, что негативно сказалось бы на отрасли, пишет "Коммерсант".

ТРК заплатила по пяти из восьми договоров. В мэрии настроены доброжелательно: Департамент рекламы и СМИ Москвы "всегда настроен на конструктивный диалог с операторами", сообщили в пресс-службе ведомства. По словам участников рынка, избавление от лишних площадей пойдет ТРК только на пользу: прежнее количество все равно не заполнялось полностью. Оставшиеся же площади готовы арендовать даже конкуренты.

Напомним, в конце декабря мэрия не получила денег от ТРК, хотя в договорах указаны четкие сроки. Власти пригрозили компании судом и неустойкой за использование щитов без оплаты. По договорам, заключенным в 2013 году, компания должна была заплатить 212 миллионов рублей, по договорам 2014 года – 1,7 миллиарда рублей.
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