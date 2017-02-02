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Суд обязал расселить две деревни в зоне строительства третьей полосы "Шереметьево"
13 февраля 2017 г. | Время публикации 20:05 | Последние изменения 20:24
Рубрики: Недвижимость, Областная инфраструктура  
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Головинский районный суд обязал Росавиацию расселить деревни Дубровки и Перепечино Солнечногорского района Подмосковья, которые находятся в зоне строительства третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево". Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая и подала иск.

Задержка с расселением может ухудшить качество строительства и сорвать сроки подготовки аэропорта к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года, отметили в прокуратуре. Решение суда вступило в силу 10 января. Жители населенных пунктов, которые попали в зону третьей ВПП, с самого начала были против проекта из-за близости полосы к домам, отсутствия внятной программы расселения и выплаты компенсаций. Представители "Шереметьево" и Минтранса уверяли, что стройка начнется только после переговоров с жителями.

В конце января этого министр транспорта России Максим Соколов заявил, что третью взлетно-посадочную полосу строят по графику и успеют закончить к чемпионату мира. В то же время источник "Интерфакса" сообщал, что на возведение полосы не хватает 3 миллиарда рублей. СМИ называли сумму в 13 миллиардов рублей. В Росавиации от комментариев воздержались.
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