Суд обязал расселить две деревни в зоне строительства третьей полосы "Шереметьево"

2 декабря 2016 г. На строительство третьей ВПП "Шереметьево" не хватает 13 миллиардов

По данным источников, на завершение взлетно-посадочной полосы требуется еще 13 миллиардов рублей, а часть вопросов так и не решены. Эксперты же считают, что проблемы связаны с изначальной сложностью проекта.