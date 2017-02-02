Вопреки здравому смыслу парковку запрещают в тупиках и промзонах

Кампания властей по уменьшению числа автомобилей в Москве принимает причудливые формы. Запрещающие знаки появляются в неожиданных местах или на протяжении сравнительно небольших улиц. Эксперты предполагают, что установка знаков "Остановка запрещена" на каждом углу стала способом поднять выручку эвакуаторщиков, сообщает Business FM
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Столичные автомобилисты все чаще сталкиваются с запретом на парковку там, где раньше всегда свободно оставляли машины. Знаки "Остановка запрещена" появляются в промзонах, тупиках, а на некоторых улицах их количество превышает требования правил дорожного движения. Так, между Башиловской улицей и Петровско-Разумовским проездом размещено 27 знаков "Эвакуация". В другом месте с одного края кармана размещен знак "Платная парковка", с другого, в обратном направлении - "Остановка запрещена". Таким образом, увезут машину или нет, зависит от того, с какой стороны подъедет эвакуатор.
Главный редактор Business FM Илья Копелевич столкнулся с запретом на остановку в тупике у промзоны в районе станции метро "Семеновская". По его словам, ближе к концу тупика дорога слегка поворачивает влево, а справа перед бетонным забором образуется пустое заасфальтированное пространство. Недавно перед этим треугольником появился знак "Остановка запрещена", и начал работать эвакуатор.
Сколько всего знаков "Остановка запрещена" установлено в Москве, не знают даже в Центре организации дорожного движения. По мнению экспертов, после того, как водителей научили не бросать машины в центре, доходы службы эвакуации сократились, и установка знаков "Остановка запрещена" на каждом углу стала способом поднять выручку.
На вопрос о том, как изменились финансовые показатели в 2016 году в сравнении с 2015 годом, в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" отвечать отказались. Между тем на московских улицах, включая недавно отреставрированные, продолжают появляться дорожные знаки-"невидимки"
, которые становятся причиной многочисленных ДТП.