Вопреки здравому смыслу парковку запрещают в тупиках и промзонах Городская инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

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Столичные автомобилисты все чаще сталкиваются с запретом на парковку там, где раньше всегда свободно оставляли машины. Знаки "Остановка запрещена" появляются в промзонах, тупиках, а на некоторых улицах их количество превышает требования правил дорожного движения. Так, между Башиловской улицей и Петровско-Разумовским проездом размещено 27 знаков "Эвакуация". В другом месте с одного края кармана размещен знак "Платная парковка", с другого, в обратном направлении - "Остановка запрещена". Таким образом, увезут машину или нет, зависит от того, с какой стороны подъедет эвакуатор.



Главный редактор Business FM Илья Копелевич столкнулся с запретом на остановку в тупике у промзоны в районе станции метро "Семеновская". По его словам, ближе к концу тупика дорога слегка поворачивает влево, а справа перед бетонным забором образуется пустое заасфальтированное пространство. Недавно перед этим треугольником появился знак "Остановка запрещена", и начал работать эвакуатор.



Сколько всего знаков "Остановка запрещена" установлено в Москве, не знают даже в Центре организации дорожного движения. По мнению экспертов, после того, как водителей научили не бросать машины в центре, доходы службы эвакуации сократились, и установка знаков "Остановка запрещена" на каждом углу стала способом поднять выручку.



На вопрос о том, как изменились финансовые показатели в 2016 году в сравнении с 2015 годом, в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" отвечать отказались. Между тем на московских улицах, включая недавно отреставрированные, продолжают появляться Кампания властей по уменьшению числа автомобилей в Москве принимает причудливые формы. Запрещающие знаки появляются в неожиданных местах или на протяжении сравнительно небольших улиц. Эксперты предполагают, что установка знаков "Остановка запрещена" на каждом углу стала способом поднять выручку эвакуаторщиков, сообщает Business FM Столичные автомобилисты все чаще сталкиваются с запретом на парковку там, где раньше всегда свободно оставляли машины. Знаки "Остановка запрещена" появляются в промзонах, тупиках, а на некоторых улицах их количество превышает требования правил дорожного движения. Так, между Башиловской улицей и Петровско-Разумовским проездом размещено 27 знаков "Эвакуация". В другом месте с одного края кармана размещен знак "Платная парковка", с другого, в обратном направлении - "Остановка запрещена". Таким образом, увезут машину или нет, зависит от того, с какой стороны подъедет эвакуатор.Главный редактор Business FM Илья Копелевич столкнулся с запретом на остановку в тупике у промзоны в районе станции метро "Семеновская". По его словам, ближе к концу тупика дорога слегка поворачивает влево, а справа перед бетонным забором образуется пустое заасфальтированное пространство. Недавно перед этим треугольником появился знак "Остановка запрещена", и начал работать эвакуатор.Сколько всего знаков "Остановка запрещена" установлено в Москве, не знают даже в Центре организации дорожного движения. По мнению экспертов, после того, как водителей научили не бросать машины в центре, доходы службы эвакуации сократились, и установка знаков "Остановка запрещена" на каждом углу стала способом поднять выручку.На вопрос о том, как изменились финансовые показатели в 2016 году в сравнении с 2015 годом, в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" отвечать отказались. Между тем на московских улицах, включая недавно отреставрированные, продолжают появляться дорожные знаки-"невидимки" , которые становятся причиной многочисленных ДТП.



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