Мару Багдасарян арестовали на 15 суток за уклонение от обязательных работ

11 января 2017 г. Жириновский предложил отправлять стритрейсеров в ссылку

Политик возмутился ситуацией вокруг "мажорки" Багдасарян, которая раз за разом остается безнаказанной за свои нарушения. По мнению Жириновского, ее и подобных личностей нужно высылать из Москвы, где "богатые мама и папа не помогут".