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Мару Багдасарян арестовали на 15 суток за уклонение от обязательных работ
13 января 2017 г. | Время публикации 09:08 | Последние изменения 12:23
Рубрики: Общество  
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Агентство городских новостей Москва
Мировой судебный участок 353 арестовал на 15 суток гонщицу Мару Багдасарян за уклонение от отбывания обязательных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Багдасарян была привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов, но приступила к ним спустя два дня после установленного законом срока. Ее взяли под стражу в зале суда.

Багдасарян проходила по уголовному делу о гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова, в рамках этого дела ей был назначен административный арест на 10 суток. Кроме того, ее принудили к обязательным работам в качестве подсобного рабочего в ГБУ "Жилищник" района Сокол за неуплату штрафов и многочисленные нарушения правил дорожного движения. Уже в этом году сотрудники полиции насчитали у Багдасарян 55 неоплаченных штрафов , остановив ее в ночь на 6 января и проверив по базе данных.

Кроме того, по данным СМИ, Багдасарян достала медицинские документы о том, что ей противопоказано заниматься подобной деятельностью. В результате она просто проводила время в офисе управляющей компании. "Деятельность" гонщицы обратила на себя внимание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил ввести ссылку на срок до пяти лет в качестве уголовного наказания для стритрейсеров.
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