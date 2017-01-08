Мару Багдасарян арестовали на 15 суток за уклонение от обязательных работ

Мировой судебный участок 353 арестовал на 15 суток гонщицу Мару Багдасарян за уклонение от отбывания обязательных работ. Об этом ТАСС
сообщили в пресс-службе суда. Багдасарян была привлечена к обязательным работам
сроком на 595 часов, но приступила к ним спустя два дня после установленного законом срока. Ее взяли под стражу в зале суда.
Багдасарян проходила по уголовному делу о гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова, в рамках этого дела ей был назначен административный арест на 10 суток. Кроме того, ее принудили к обязательным работам в качестве подсобного рабочего в ГБУ "Жилищник" района Сокол за неуплату штрафов и многочисленные нарушения правил дорожного движения. Уже в этом году сотрудники полиции насчитали у Багдасарян 55 неоплаченных штрафов
, остановив ее в ночь на 6 января и проверив по базе данных.
Кроме того, по данным СМИ, Багдасарян достала медицинские документы о том, что ей противопоказано заниматься подобной деятельностью. В результате она просто проводила время в офисе управляющей компании. "Деятельность" гонщицы обратила на себя внимание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил ввести ссылку
на срок до пяти лет в качестве уголовного наказания для стритрейсеров.