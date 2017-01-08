Все билеты до конца работы выставки шедевров Ватикана в Третьяковке раскуплены

Любители искусства раскупили всю партию билетов на выставку шедевров пинакотеки Ватикана до 19 февраля, когда экспозиция заканчивает работу. 12 января билеты можно было купить только в кассах галереи на Крымском Валу, все четыре тысячи разошлись за считанные минуты. В пятницу было раскуплено 34 тысячи онлайн-билетов.



С утра пятницы на сайте находилось одновременно более семи тысяч пользователей. Речь идет о билетах на период с 17 января по 19 февраля, уточнили ТАСС в пресс-службе музея. Часть билетов находится в стадии оформления. Если они не будут выкуплены, то снова поступят в продажу через сайт Третьяковки. Напомним, для борьбы с перекупщиками галерея ввела именные билеты на выставку. Для входа посетителям нужно иметь при себе удостоверение личности.



Выставка "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана" открылась в Инженерном корпусе в Лаврушинском переулке 25 ноября. В экспозиции представлена религиозная живопись – 42 полотна XII-XVIII веков. Музеи Ватикана ранее никогда не вывозили за свои пределы одновременно столь значительное число выдающихся произведений из постоянной экспозиции. Самое раннее по созданию полотно – редчайший образ XII века "Христос Благословляющий", прежде никогда не бывавший на временных выставках.



