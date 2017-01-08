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Неизвестные избили мужчину и забрали полтора миллиона рублей
13 января 2017 г. | Время публикации 10:16 | Последние изменения 12:19
Рубрики: Происшествия  
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Двое неизвестных на юге Москвы избили мужчину битой и украли у него полтора миллиона рублей. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ по городу.

33-летний пострадавший сообщил, что возле дома 6, корпус 1 по улице Кировоградская к нему подошли двое неизвестных, один из которых ударил его по голове битой. После этого злоумышленники забрали у мужчины пакет, в котором находились полтора миллиона рублей, и скрылись. Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой".
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Пятница, 13 января 2017 г. // Последняя новость 12:25
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