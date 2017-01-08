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Поликлиники и травмпункты столицы оборудуют видеокамерами до конца года
13 января 2017 г. | Время публикации 09:42 | Последние изменения 12:22
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Moscow-Live.ru
Более четырёх тысяч камер видеонаблюдения установят в городских поликлиниках и травмпунктах до конца этого года. Как пояснили официальному порталу мэра и правительства столицы в департаменте здравоохранения, камеры позволят проводить мониторинг очередей в холлах поликлиник, терапевтических и педиатрических отделениях, у кабинетов врачей, а также помогут разрешать конфликтные ситуации.

"Ситуационный центр Департамента здравоохранения и непосредственно глава ведомства Алексей Хрипун смогут получать видеоинформацию в режиме онлайн. Мы будем отслеживать, как врачи и медперсонал организуют работу с пациентами, правильно ли выстроена маршрутизация в поликлинике. Видео даст быстрое понимание, из-за чего образуются очереди, почему задерживается приём. И мы сразу сможем устранить эти причины совместно с главврачами поликлиник", - рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин. Сами же камеры станут частью городской системы видеонаблюдения.

Предполагается, что в зону обзора камер попадёт холл с инфоматами для записи к врачу, а также коридоры с кабинетами терапевтов, педиатров и дежурных врачей. Видеокамерами будут оборудованы и зоны ожидания приёма врача в травмпунктах. Внедрение этой системы проводится в рамках программы "Московский стандарт поликлиники", направленной на улучшение качества медицинской помощи и повышение удовлетворенности пациентов.

Ранее исследователи компании PriceWaterhouseCoopers признали Москву одним из лидеров в мире по внедрению прикладных технологических решений в городском управлении. Наиболее высоких оценок исследователей Москва удостоилась за внедрение информационных технологий в здравоохранение, опередив Лондон, Нью-Йорк, Сидней и Барселону.

По данным экспертов, Москва – единственный из исследуемых городов, где полностью внедрена единая система управления городскими поликлиниками, в других городах мира подобное решение только обсуждается. В то же время сами пациенты жалуются на сбои в системе: записать ребенка к врачу удается только в терминалах поликлиники, а при переустановке система отказывается регистрировать полис.
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