Собянин захотел отнять у малого бизнеса возможность оспаривать цены на помещения Рубрики: Недвижимость

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Собянин в своем письме премьеру заявил, что Арбитражный суд Москвы верит независимым экспертам, определяющим цену на недвижимость. Однако, по мнению мэра, оценщики предоставляют "некачественные отчеты", из-за которых цена оказывается на 40 процентов ниже рыночной. Градоначальник считает, что это "нарушает право города как равного участника гражданского процесса", пишет издание.



Мэр предложил продавать недвижимость по рыночной цене, а если она не устроит бизнесмена - тогда площади будут выставляться на аукцион. Если покупателя действительно не найдется - то цену можно снизить вдвое. Собянин также отметил, что нужно ввести дополнительную уголовную ответственность за мошенничество при оценочной деятельности: в мэрии считают, что из-за судебных решений город потерял уже около 5 миллиардов рублей.



Оппозиционер Константин Янкаускас на своей странице в



Отметим, что минувший год стал по-настоящему разрушительным для московских предпринимателей. Началось все с волны сноса построек, признанных мэрией Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением отнять у малого и среднего бизнеса возможность оспаривать цену, которую назначает город за выкуп помещения, узнала газета "Ведомости" . Соответствующие изменения градоначальник хочет внести в федеральный закон, который дает право предпринимателям подавать в суд в том случае, если они считают цену выкупа арендуемых площадей завышенной.Собянин в своем письме премьеру заявил, что Арбитражный суд Москвы верит независимым экспертам, определяющим цену на недвижимость. Однако, по мнению мэра, оценщики предоставляют "некачественные отчеты", из-за которых цена оказывается на 40 процентов ниже рыночной. Градоначальник считает, что это "нарушает право города как равного участника гражданского процесса", пишет издание.Мэр предложил продавать недвижимость по рыночной цене, а если она не устроит бизнесмена - тогда площади будут выставляться на аукцион. Если покупателя действительно не найдется - то цену можно снизить вдвое. Собянин также отметил, что нужно ввести дополнительную уголовную ответственность за мошенничество при оценочной деятельности: в мэрии считают, что из-за судебных решений город потерял уже около 5 миллиардов рублей.Оппозиционер Константин Янкаускас на своей странице в Facebook назвал подобный шаг властей еще одним способом "закошмаривания" предпринимателей. Общественный уполномоченный по имущественным правам Марина Карпова, в свою очередь, отметила, что суд является цивилизованной практикой решения споров, а критикуемый Собяниным закон позволяет городу не содержать избыточное имущество.Отметим, что минувший год стал по-настоящему разрушительным для московских предпринимателей. Началось все с волны сноса построек, признанных мэрией "самостроем" . Бульдозеры столичных властей уничтожили сотни объектов, у владельцев которых была вся разрешительная документация. Собянин тогда назвал эти документы "бумажками", которые предприниматели получили "явно жульническим путем". Эти "бумажки", впрочем, оформлялись представителями мэрии, но никто из чиновников наказания за это так и не понес.



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